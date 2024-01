Oroscopo, 6+1 aspetti del Toro che non immagini minimamente: potrebbe dare di matto

Calmo e placido all’apparenza, ci sono alcuni aspetti del Toro però che contribuiscono a rendere questo segno zodiacale davvero sui generis.

Subito dopo l’Ariete, il Toro è il primo segno di Terra dello zodiaco e si capisce sin da subito perché questo tra tutti sia proprio il suo elemento. I nati sotto questo segno, infatti, tengono molto alle proprie origini, al proprio passato e soprattutto alla propria famiglia che viene prima di ogni cosa.

La particolarità del Toro, infatti, è che potrebbe anche viaggiare in giro per il mondo e perdersi nelle sue meraviglie più segrete e preziose, ma alla fine tornerebbe sempre a casa dove ha le sue radici. In altre parole, questo segno non dimentica mai quello che potremmo definire il suo “punto di partenza” in questa vita.

Ma non solo. Anche quando vive esperienze nuovi e stimolanti, il Toro ci tiene a fare subito radici perché è solo ben saldo al terreno che, paradossalmente, riesce a volare. Senza una base solida, infatti, le persone del Toro si sentono perse e spaesate, motivo per cui, tra le altre cose, fanno anche non poca fatica a uscire dalla propria comfort zone che per loro rappresenta tutto.

La stabilità e le certezze della vita, infatti, rappresentano il loro primo mobile, il motore che dà senso e forza a tutto il resto e non sono disposti a rinunciarci per nulla al mondo. In pochi però conoscono questi 7 aspetti caratteriali del Toro che lo rendono davvero unico e speciale. Ma vediamoli insieme tutti.

I lati più nascosti del Toro: alla scoperta del segno più sicuro di tutti

Partiamo da una piccola premessa: ovviamente stiamo parlando di linee guida, molto dipende anche poi dal carattere della persona nata sotto questo segno e dalle esperienze di vita che lo hanno formato. In linea di massima però sono questi i tratti meno noti ma al contempo più caratteristici del Toro.