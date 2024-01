Alessia Marcuzzi, capodanno alle Maldive: per lei hotel extra lusso, il costo

Stupendo Capodanno alle Maldive per l’iconica Alessia Marcuzzi: ecco i costi del resort in cui sta soggiornando, è pazzesco

Sono ormai giorni che il nome di Alessia Marcuzzi è sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip. Belén Rodriguez, che da qualche settimana a questa parte sembra aver deciso di togliersi dalle scarpe tutti i sassolini accumulati in una vita intera, sul proprio profilo Instagram ha infatti confermato le voci in merito a un tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Impossibile, quindi, non parlare di lei: ecco però lei dove si è rifugiata.

Se da un lato in Italia non si fa altro che parlare della sua presunta relazione con Stefano De Martino, accusato da Belén Rodriguez di averla tradita con più di una decina di donne tra cui alcune famose come la Marcuzzi, dall’altro la bella presentatrice bionda sembra aver scelto una meta piuttosto lontana per ripararsi da tutto ciò. Alessia è infatti alle Maldive: ecco quanto costa il suo resort.

Alessia Marcuzzi alle Maldive: cifre da capogiro

Si chiama Four Seasons Resort e si trova a Landaa Giraavaru, una delle location più belle della zona. Ogni stanza possiede un Wi-Fi i, la SPA personale, la piscina privata e anche il bagno maldiviano. Inoltre, il resort offre anche molte attività sportive tra cui lo yoga, i campi da tennis, il kite surf, la pesca, la palestra e il beach volley, perfette per chi desidera tenersi in forma. La cucina è speciale: pur essendo italiana, offre anche numerose varianti vegetariane, vegane e adatte a chi è celiaco. Ecco però i costi.

I prezzi sono tutt’altro che banali, come si può immaginare. Per un soggiorno di 7 notti con la formula della pensione completa, compreso di trasferimenti in barca o in idrovolante dall’aeroporto, per il periodo in cui ci troviamo si può pagare da un minimo di 20mila euro a un massimo di 50mila euro per due persone. Sono incluse le tasse ed esclusi i voli dall’Italia, inoltre non si tiene conto del periodo di Capodanno. Questa è infatti la stagione più cara per quanto riguarda le vacanze alle Maldive!

Per quanto riguarda i trasferimenti, invece, sono sempre inclusi. Si parla di circa 800-1000 euro a coppia per gli idrovolanti e 300-400 euro per i trasferimenti in barca.