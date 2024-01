Bottiglie di plastica, pensavamo di fare la differenziata correttamente: abbiamo sempre sbagliato tutti

L’impegno di tutti può fare la differenza, ma fino ad oggi siamo stati educati male sul corretto riciclo delle bottiglie di plastica.

Il 2023 è appena concluso e, fortunatamente, l’Italia si distingue in maniera positiva per l’alto tasso di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti di imballaggio con 10,5 milioni di tonnellate avviate al recupero di materia nel 2022.

Possiamo parlare di traguardi o, semplicemente, di giusta sensibilizzazione su questa tematica. Le immagini strazianti di creature marine intrappolate in reti di plastica e i vasti “continenti” di rifiuti plastici nei nostri oceani sono testimonianze concrete degli effetti devastanti di un consumo e smaltimento irresponsabile.

Tuttavia, seppur la buona fede, la maggior parte delle bottiglie di plastica che gettiamo nella differenziata non viene riciclata. Purtroppo, la causa sta nelle nostre pratiche comuni quanto scorrette. Le bottiglie di plastica, in particolare, andrebbero gettate in un determinato modo. Se ciò non accade, rischiano di venire scartate dagli stessi macchinari.

Bottiglie di plastica e raccolta differenziata: l’errore che rende il nostro impegno inutile per l’ambiente

Non si tratta di una colpa, ma perlopiù di una scarsa informazione in merito all’argomento. Come accennato in precedenza, l’impegno dei cittadini ha portato l’Italia ad avere un’ottima percentuale di riciclo. Tuttavia, molte bottiglie di plastica che vengono inserite nei cassonetti dell’indifferenziata, purtroppo non vengono riciclate correttamente a causa del modo in cui vengono schiacciate prima di essere gettate.

Si tratta di una pratica molto comune quella di comprimere la bottiglia prima di buttarla via. Questo, ovviamente, viene fatto con lo scopo di recuperare spazio nel bidone dell’immondizia. Purtroppo però, schiacciando dall’alto verso il basso le bottiglie non vengono riciclate correttamente. Il motivo è abbastanza semplice: gli impianti di riciclo utilizzano dei grandi nastri che trasportano i rifiuti nelle macchine selezionatrici. Le bottiglie schiacciate in verticale, prendono una posizione che facilità il rotolamento fuori dai nastri. Se, dunque, la bottiglia scivola via, finirà inevitabilmente nell’indifferenziata.

Tutto l’impegno per un corretto riciclo e ciò che abbiamo differenziato finisce tra gli altri rifiuti; ma come evitare questo inconveniente? Ovviamente non schiacciare le bottiglie può rivelarsi alquanto scomodo; ma vi è un metodo il cui funzionamento si rivela sia pratico che ecosostenibile.

Per differenziare correttamente le bottiglie di plastica è sufficiente schiacciarle nel senso della lunghezza una volta svuotate completamente. A questo punto basta chiudere con il tappo e gettarle come di consueto nel sacchetto della plastica. In conclusione, chi ricicla avrà comunque risparmiato spazio, mentre il recupero delle stesse potrà essere effettuato correttamente.