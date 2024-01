Per mantenersi in forma il segreto è nell’alimentazione: 7 cibi da mangiare ogni giorno

Ci sono alcuni cibi che sono molto consigliati e che ti aiutano a mantenerti in forma. Andiamo a scoprire insieme quali.

Le feste natalizie, il periodo più atteso da grandi e bambini: i piccoli amano questo periodo dell’anno perché aspettano l’arrivo di Babbo Natale che gli porta i doni tanto attesi e desiderati. Per i grandi invece è il momento di poter godere la gioia dei propri figli, dello stare insieme ai loro cari e ammirare lo spirito natalizio che pervade la propria città attraverso le luminarie delle strade, dei negozi e delle case.

Lo stare insieme ai propri cari spesso significa anche lunghi pranzi o cene con numerose e gustose portate ma provanti per la nostra linea. È quindi importante sempre, ma soprattutto in questi giorni, assumere determinati cibi nutrienti che forniscono energia, sostanze nutritive essenziali e promuovono il benessere. In questo articolo andremo a parlare proprio di quei cibi che si dovrebbero mangiare ogni giorno per riuscire a mantenersi in linea.

Ovviamente per saperne di più dovresti contattare il tuo medico di fiducia o uno specialista che ti sappia consigliare al meglio.

Cibi consigliati per una corretta alimentazione

In un’alimentazione sana e corretta sarebbe opportuno mangiare la frutta, che è una fonte naturale di vitamine, minerali e fibre. La si può mangiare quando si vuole a colazione, ad esempio, o anche a merenda. Ce ne sono di tutti i tipi, gusti e sapori: devi solo scegliere quella che più ti piace per ottenere una gamma completa di nutrienti.

Anche le verdure a foglia verde non dovrebbero mai mancare all’interno di un’alimentazione sana: anche qui ce ne sono di tanti tipi, come gli spinaci, cavoli, rucola e lattuga. Sono ricche di fibre, vitamine e minerali essenziali. Le potresti mangiare sia come contorni, che dentro ad un’insalata ricca. Inoltre, questo tipo di verdura è una fonte ideale di antiossidanti che supportano la salute generale.

Dovresti mangiare tutti i giorni per mantenerti in linea anche le proteine magre, che si trovano all’interno di alcune carni come il pollo e il tacchino, o anche nel pesce, nel tofu, nei legumi e nelle uova. Questi alimenti forniscono aminoacidi essenziali senza un eccesso di grassi saturi.

Lo yogurt greco è a basso contenuti di grassi ed è una buona fonte di proteine e probiotici benefici per la nostra salute. Inoltre, è fondamentale anche bere circa due litri di acqua al giorno, in modo tale da mantenere l’idratazione e il corretto funzionamento del corpo. Dovresti limitare solo il consumo di bevande zuccherate e gli alcolici.

I cereali integrali come avena, quinoa, farro e pane integrale sono ricchi di fibre e mantengono stabili i livelli di zucchero nel sangue. Anche la frutta secca e i semi, come ad esempio, semi di chia, semi di lino e semi di girasole sono ricchi di grassi sani, proteine e fibre. Possono essere consumati come spuntini nutrienti o aggiunti a insalate e piatti principali.