Meghan Markle, volano accuse pesanti sulla duchessa: era tutto preparato

Meghan Markle. L’ultimo libro sulla famiglia reale ha messo in luce una scomoda verità, seminando ancora di più veleno tra i Duchi di Sussex e gli altri nobili parenti di Harry, il principe “fuggiasco”.

Sembra non esserci fine tra i dissapori emersi tra i Duchi di Sussex (Harry e Meghan Markle) e il resto della famiglia reale britannica che hanno abbandonato ormai quattro anni orsono.

Era pienamente nel loro diritto lasciare gli obblighi a cui sono destinati i membri senior di un’istituzione così antica e prestigiosa. Ma, invece di farlo in sordina e avviare una vita senza i riflettori puntati addosso (come avevano detto di desiderare) non hanno fatto altro che rilasciare interviste, produrre documentari e addirittura scrivere libri di memorie in cui hanno gettato fango su tutto ciò che è e che rappresenta la famiglia reale stessa (che, ricordiamolo, li ha foraggiati abbondantemente).

Dopo le rivelazioni scioccanti e imbarazzanti rilasciate dal principe Harry nella sua autobiografia dal titolo “Spare”, adesso tocca a un nuovo testo svelare retroscena spinosi. Si tratta di “Endgame” dell’autore Omid Scobie, molto vicino ai Duchi di Sussex.

Meghan Markle pronta a pubblicare un suo libro di memorie: cosa c’è di vero

Nella famosa intervista rilasciata alla diva del piccolo schermo statunitense Oprah Winfrey, Harry e Meghan rivelarono che alcuni membri della famiglia reale britannica fossero razzisti poiché preoccupati per il colore della pelle che avrebbe avuto il loro primogenito Archie. Meghan Markle, infatti, ha origini afroamericane. Dissero il peccato ma non i peccatori: non furono resi noti i nomi di chi aveva addotto tale perplessità.

A quanto pare, però, l’arcano è stato svelato per un presunto errore. Nella versione rilasciata nei Paesi Bassi di “Endgame”, infatti, Omid Scobie ha nominato Re Carlo III e Kate Middleton come le due persone che avrebbero sollevato “preoccupazioni” sul colore della pelle del figlio del principe Harry e dell’ex attrice di “Suits”.

Secondo quanto riportato dal magazine britannico “The Mirror”, l’esperto reale Kinsey Schofield avrebbe suggerito che la stessa Meghan Markle sarebbe pronta ad affrontare questa delicata controversia in in suo libro di memorie.

Lo stesso Kinsey avrebbe detto, inoltre, che ci sono teorie secondo cui la rivelazione dei nomi fatta per “errore” sia stata solo una strategia architettata dalla duchessa. Starebbe spianando la strada all’uscita del suo eventuale libro. Inoltre, non potrebbe essere accusata dai membri della famiglia reale di essere stata lei a tirare in ballo Re Carlo e Kate Middleton. Potrebbe giustificarsi adducendo di voler solo raccontare solo la sua versione della storia.