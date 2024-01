Kate Middleton non se l’aspettava proprio: William ha esagerato

Il Natale in casa Windsor è costellato da numerose tradizioni per tutti i membri della famiglia reale, ma il gesto di William nei confronti di Kate nessuno se l’aspettava.

Come ogni anno tutti i membri della famiglia reale si sono riuniti per trascorrere le vacanze a Sandringham, noto anche come Castello Windsor, lontani dal caos di Londra e dagli impegni istituzionali.

Una reunion alla quale vengono invitati pochissimi eletti, così come in passato avvenne anche per Lady Diana, la quale fece colpo sul Principe Filippo Duca di Edimburgo durante una battuta di caccia, per poi annunciare il fidanzamento con Carlo.

Allo stesso modo, anche Kate Middleton ha incontrato la Regina Elisabetta per la prima volta proprio a Sandringham, qui dove venne invitata ufficialmente dopo alcuni anni di fidanzamento lontano dal Palazzo Reale.

Kate Middleton colta di sorpresa dal marito

Durante gli anni di relazione con William, Kate Middleton ha imparato rapidamente a gestire la sua figura dentro la famiglia reale e anche nei confronti della popolazione, imparando e mettendo in pratica di volta in volta anche tutto ciò che si trova scritto nel protocollo reale e non solo. Una delle prima cose che Kate Middleton ha conosciuto e imparato riguarda la tradizione legata ai regali di Natale per i Windsor.

Tutti i membri della famiglia reale, infatti, scelgono doni che abbiano un’interpretazione ironica, come quando Harry regalò un pettine al fratello che stava cominciando a perdere i capelli. Una tradizione alla quale tutti loro sono fortemente legati, ma che nel tempo ha compromesso la capacità di William nel fare dei regali romantici a Natale, motivo per cui il primissimo dono natalizio per la moglie si è presto trasformato un vero fallimento, nonostante l’impegno impiegato per sceglierlo.

Shock per William, quella volta ha davvero esagerato

In occasione del primo Natale in qualità di coppia, William voleva donare a Kate un regalo speciale ma non sapeva proprio cosa potesse stupire la sua neo fidanzata. Dopo una serrata ricerca la decisione del Principe ricadde su un binocolo, confezionato ad hoc per l’occasione, certo che ne sarebbe rimasta entusiasta… ma non è andata affatto così.

La Middleton in un primo momento credeva che fosse, appunto, un ‘regalo scherzo’ ma il Principe William era certo si trattasse di un regalo di Natale pazzesco. A ogni modo, sembrerebbe che negli anni successivi il Principe abbia imparato a conoscere meglio la moglie, evitando ulteriori regali sbagliati, ancora oggi, però, sia William che Kate ricordano quell’episodio con un sorriso tanto da raccontarlo spesso anche in occasione di varie interviste.