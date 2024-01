La guerra tra Belen e Antonino finisce nel peggiore dei modi: gesto terribile

Continua la guerra a colpi di frecciatine e commenti tra i due ex Belen e Antonino, ma adesso la situazione sta davvero degenerando

Continuano gli scontri e soprattutto le risposte tra Belen e Antonino a colpi di social, storie e post: i due, infatti, sembrano ormai aver cominciato una vera e propria guerra sotto gli occhi di tutti, e soprattutto sembrano essere entrambi ben decisi a togliersi ben più di un sassolino dalle scarpe.

Prima di scoprire cosa è successo ora tra Belen Rodriguez e il suo ex Antonino, facciamo un piccolo passo indietro per scoprire in che modo e perché i due si sono scontrati proprio nel corso dei giorni scorsi e in particolare dando un qualcosa di cui parlare e da seguire per tutti noi nelle vacanze di Natale.

Proprio in quelle che erano le giornate di festeggiamenti natalizi, i due ex non si sono certo risparmiati dal lanciarsi qualche frecciatina e soprattutto dal cominciare una discussione proprio alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti noi. Tutto, infatti, sarebbe cominciato con una lamentela dello stesso Spinalbese.

Belen e Antonino, cosa è successo tra i due

L’uomo, attraverso una storia instagram, avrebbe infatti lanciato una frecciatina all’ex compagna e madre di sua figlia, colpevole di avergli fatto vedere poco la figlia Luna Marì in occasione proprio delle festività natalizie. Ma Belen, questa volta, ha deciso di non rimanere in silenzio e ha deciso di continuare questo suo periodo privo di peli sulla lingua di cui ormai è diventata protagonista. Così, attraverso un comunicato sempre sui social, ha invitato l’ex fidanzato a prendersi cura della figlia tutto l’anno e non, dunque, solo in prossimità delle festività.

Inoltre, lo ha invitato a non parlare di lei diffondendo false verità, o si sarebbe trovata costretta a dire anche lei la verità. La risposta, ancora una volta, da parte di Antonino Spinalbese non ha certo tardato ad arrivare e l’uomo ha ben presto replicato su quelle che secondo lui sono le reali qualità di Belen come madre. Criticandola, in poche parole, di avvalersi troppo dell’aiuto di baby sitter e familiari invece di prendersi cura in autonomia dei propri figli. Una risposta, questa, che la showgirl non ha accettato in alcun modo, ribattendo con un secco ma deciso “Ci vediamo in tribunale”.

Insomma, sembra proprio che i rapporti apparentemente quieti e tutto sommato sereni tra i due siano ormai acqua passata: è infatti scoppiata una guerra tra i due ex e non sembrano affatto intenzionati a gestire il tutto lontano dagli occhi indiscreti dei social. Come, d’altronde, hanno già fatto nel corso di queste vacanze, quando entrambi più o meno velatamente hanno cominciato ad accusarsi di non essere bravi genitori.