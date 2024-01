La vita li mette spesso a dura prova, ma questi segni zodiacali non si arrendono mai: combattono a testa alta

Combattere strenuamente non è da tutti. Chi è più tenace e chi si arrende con più facilità? Ce lo dice l’oroscopo e la risposta è sorprendente

Tutti noi che siamo venuti al mondo, abbiamo anche il dovere sacrosanto di vivere la vita che ci è stata data nel miglior modo possibile e immaginabile. Quest’idea, questa regola di condotta, dovrebbe portarci alla fortuna e alla gioia, dovrebbe farci riflettere con più decisione e maturità su quello che ci serve e su quello che vogliamo ottenere dalla vita. Solo una volta capito che cosa vogliamo, dovremo anche muoverci per cercare di ottenerlo ed è forse questa la cosa più difficile.

Noi esseri umani ci distinguiamo dalle altre specie di esseri viventi per la presenza della ragione che questi ultimi non hanno. La nostra ragione dovrebbe valere più di tutto, essere a dir poco presente a tutto, essere tanto forte da non consentirci per nessun motivo al mondo di arrenderci, perché le avversità che ci si parano di fronte nel corso della vita sono davvero tante, troppe, ma è il nostro modo di affrontarle che fa la differenza. Alcune persone si lasciano abbattere, quasi come se fossero investite da un camion. Altre invece reagiscono e si prendono quello che vogliono.

Quali segni secondo le stelle non si arrendono mai e lottano a testa alta?

Gli imprevisti della vita, come è ovvio, sono davvero tanti e si aspetterebbero una reazione da parte nostra uguale e contraria. Il problema è che molte persone possono nascere in un contesto in cui lottare non è sempre la parola d’ordine oppure potrebbero non essere uniti.

Potremmo conoscere qualcuno che per principio affronta e sa affrontare tutti gli accadimenti della vita in assoluto e che ha un determinante coraggio e soprattutto un’incrollabile fede e senso di libertà. Per queste persone il gesto di combattere a testa alta e di andare sempre avanti ad ogni costo è un karma vero e proprio.

E poi invece ci sono anche coloro che si abbattono e diventano tristi di fronte alla minima difficoltà che gli si para davanti agli occhi. Le stelle ci dicono che il nostro carattere e temperamento fanno la differenza in ogni cosa. Lo sa bene l’Ariete che non si piega mai, ma va dritto all’obiettivo senza paura, è testardo e orgoglioso. Lo Scorpione ricorre a mille strategie per risolvere i problemi e usa la sua caparbietà fino in fondo. Infine il Sagittario è molto intelligente e ha sempre mille risorse per uscire dagli intoppi.