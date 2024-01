Paola Barale, dopo tanti anni esce fuori la verità: ecco perché è finita la storia con Raz Degan

Dopo tanti anni, Paola Barale rivela cos’è successo con Raz Degan e com’è davvero andata la loro storia d’amore: parole incredibili

Lui classe 1968 e lei 1967, Raz Degan e Paola Barale sono stati una di quelle coppie che hanno fatto sognare tutti gli italiani. Bellissimi entrambi, sono stati fidanzati dal 2002 al 2015, sebbene durante questi anni ci siano stati diversi momenti di crisi e successivi ritorni di fiamma: ecco però le loro parole in merito.

La vita sentimentale di Paola Barale è stata tutt’altro che lineare. Dopo una relazione di tre anni con Marco Bellavia, volto storico di Bim Bum Bam e di recente al centro di numerose polemiche per il trattamento subito all’interno della casa del GF VIP, si è poi sposata con Gianni Sperti, divorziando da lui nel momento in cui ha conosciuto Raz Degan. Ecco però perché anche questa relazione è andata a concludersi.

Paola Barale parla di Raz Degan: i motivi per cui si sono lasciati

“Ho deciso io di terminare la storia” ha rivelato Paola Barale, ammettendo quindi che la fine dell’amore con Raz Degan sia arrivata per sua volontà. Dal momento in cui ha annunciato la fine di quella relazione, però, sembra che Paola Barale non ne abbia avute altre, quantomeno importanti e lo stesso si può dire di Raz Degan. Ad unirli, secondo la showgirl, è stata soprattutto la passione: quelli trascorsi insieme sono stati anni travolgenti, durante i quali però secondo lei il loro amore si è trasformato e si è modificato.

Secondo le sue rivelazioni, quindi, la decisione di lasciarsi è giunta in seguito alla presa di consapevolezza che qualcosa nel loro rapporto era cambiato. “Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male” ha detto, a distanza di anni dalla fine di quella relazione ha anche aggiunto che forse quella storia d’amore non sarebbe mai dovuta iniziare, visto com’è finita.

Ad oggi, però, Paola Barale parla di Raz Degan ancora come l’amore della sua vita e, sebbene questo sentimento non sia bastato poiché mancavano progettualità e condivisione, di fatto è impossibile per lei dimenticare quanto hanno vissuto insieme. Raz, dal canto suo, sta vivendo una nuova storia d’amore.