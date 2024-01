Katia Pedrotti, avete mai visto dove vive con Ascanio Pacelli? Stile inconfondibile

Una delle storie d’amore più belle raccontate davanti le telecamere del Grande Fratello, senza ombra di dubbio, è quella nata tra Ascanio e Katia Padrotti… sapete dove vive oggi la coppia?

Erano i primi anni del 2000 e il Grande Fratello era già uno dei programmi più visti dagli italiani, appassionati dalle storie raccontate davanti le telecamere, dal modo in cui ogni concorrente era in grado di mettersi in gioco, oltre che dalle storie d’amore che sono state raccontate negli anni.

Ascanio e Katia, non a caso, sono il simbolo dell’amore per eccellenza al Grande Fratello, forse la prima coppia a donare grandi e vere emozioni che continuano ancora oggi. L’incontro della celebre coppia risale al 2004 e da quel momento in poi non si sono più lasciati, diventando poi genitori di Matilda e Tancredi.

Katia e Ascanio, come è cambiata la vita dopo il GF

Sono trascorsi quasi 20 anni dal primo incontro per la coppia, una vita vissuta sempre al centro della scena, circondati dall’affetto dei fan ma cercando di proteggere sempre e comunque la privacy nel quotidiano. Con l’avvento dei social tutto è cambiato per sia per Ascanio che per Katia, che man mano sono diventati delle vere e proprie social star raccontando le loro giornate a 360 gradi.

La famiglia Pedrotti e Pacelli ha una casa nel cuore di Roma in linea con le festività e non solo… uno stile che rispecchia in toto la famosa coppia.

Avete mai visto la bellissima casa di Ascanio e Katia?

Sta facendo il giro del web un video pubblicato da Katia Pedrotti nella sua pagina Instagram ufficiale, un video che mostra in parte la casa della sua famiglia ancora addobbata per le feste natalizie con decorazioni scelte con molta cura.

Nel video in questione, poi, è possibile vedere parte della cucina caratterizzata da una parete dove sorgono due finestre bianche che è stata realizzata perfettamente con dei mattoni in stile rustico, il quale richiama così il parquet invecchiato che accompagna l’arredamento.

Tratto distintivo della cucina della casa di Katia e Ascanio, non a caso, troviamo una cucina isola accompagnata da un tavolo in legno con quattro sedute alte, adatto per la colazione e che arricchisce la stanza. Un open space tra zona cucina e living con un grande divano molto luminoso che con le decorazioni di Natale diventa meraviglioso.

Una piccola oasi per Ascanio e Katia, la quale rispecchia lo stile della coppia e della loro famiglia… a metà tra il moderno e il rustico.