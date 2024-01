Cinefilo imbattibile? Dimostralo indovinando questo film con soli 3 indizi: in pochi ce la fanno

Se pensi di conoscere tutti i film più famosi e anche più vecchi, allora questo test fa proprio al caso tuo: mettiti alla prova.

Il cinema ha prodotto nell’ultimo secolo una grandissima quantità di film e alcuni di essi sono diventati iconici per alcune scene in particolare o per i loro protagonisti.

Se sei un appassionato di cinema e pensi di conoscere veramente una grande quantità di film e di riuscire anche a riconoscerli solamente da pochi elementi, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a indovinare quale sia il film misterioso basandoti solamente sugli indizi che ti vengono proposti.

Prendere tutto un po’ più divertente e difficile devi sapere che potrai trovare la risposta corretta solamente in 15 secondi di tempo e per questo motivo ti suggerisco di andare subito a impostare un timer così da evitare di superare il tempo che hai a disposizione. Solo quando sarà suonato potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare il film misterioso in questione.

Il test del film: e tu sei in grado di riconoscerlo?

Per riuscire a indovinare di quale film si stia parlando hai tre indizi a disposizione su cui ti dovrai basare, ossia una lente di ingrandimento, le impronta lasciate dalle zampe di un gatto e un orologio. Se per caso non dovessi riuscire a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Tornando al test in sé, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il film da indovinare era il seguente: FBI – operazione gatto. Si tratta di un film statunitense uscito nel 1965 diretto da Robert Stevenson e prodotto dalla Disney. In questa commedia Miss Miller è tenuta in ostaggio da due rapinatori di banche, ma riesce a liberarsi grazie alla presenza di un gatto che aveva seguito i due malintenzionati in casa.

I tre indizi si ricollegano infatti alla storia nei seguenti modi: la lente di ingrandimento sta a indicare l’intervento dell’FBI, le impronte fanno riferimento al gatto siamese G.G., e infine l’orologio appartiene a Miss Miller che lo sostituisce al collare del gatto per riuscire a chiedere aiuto. E tu eri riuscito a indovinare questo film?