Gabriella Pession, altro che cinema: dopo anni finalmente rivela la sua vera passione

Gabriella Pession ancora una volta incanta i fan parlando della sua bellissima vita, rivelando ai fan qual è la sua vera passione. Nessuno immaginava qualcosa di simile.

L’attrice Gabriella Pession sta vivendo un momento importante della sua carriera, tornando al cinema insieme al collega Max Giusti per il film La seconda chance.

Negli anni precedenti, però, Gabriella Pession ha estasiato il pubblico nel ruolo di Anna al fianco di Lino Guanciale per La Porta Rossa. Uno dei ruoli meglio riusciti per l’attrice che, ancora una volta, incanta il pubblico con il suo immenso talento. Una carriera costellata di successi, così come avvenuto anche insieme ai due colleghi Kaspar Capparoni e Sergio Assisi per la serie di casa Rai Capri. Il tutto non finisce di certo qui.

La nuova vita di Gabriella Pession…

Gabriella Pession fin dagli esordi ha sempre dato prova di essere una vera fuoriclasse, portando al successo numerose serie tv e anche film per il cinema. Una carriera ricca di obiettivi raggiunti che le hanno poi permesso di incontrare Richard Flood, noto per il ruolo di Cormac Hayes in Grey’s Anatomy, con il quale è poi convolata a nozze nel 2016.

Un amore importante per la Pession, così tanto da cambiare vita e seguire il marito a Los Angeles per ben tre anni prima di tornare in Italia. Nel frattempo, per l’attrice arriva anche il momento perfetto per curare vecchie e nuove passioni, dedicando tempo allo sport e tanto altro ancora, così come lei stessa ha avuto modo di rivelare durante una lunga intervista rilasciata al programma di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

“Mi tengono viva…”

La vita di Gabriella Pession, così come la carriera, è una costante scoperta e ricerca profonda fatta per arricchire il bagaglio quotidiano con il quale vivere e condividere con le persone che ama.

Un percorso profondo fatto oggi insieme al marito Richard e il figlio Giulio, cercando di vivere a pieno ogni gioia. Quanto detto, non a caso, ha permesso Gabriella Pession di avvicinarsi persino a numerose discipline sportive artistiche, così come lei ha confidato a Silvia Toffanin durante la sua lunga intervista per il programma di casa Mediaset: “Quando ero piccola cambiavo idea in maniera organica. Anche oggi sono portata a sperimentare. Ad esempio, ora faccio canottaggio, gioco a tennis, mi piace dipingere, cantare… passini che mi tengono viva. Questa è una cosa che un po’ mi dispiace perché in Italia se fai una cosa, sembra che tu non possa fare altro“.