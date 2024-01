“Una cosa gravissima” Morgan, il retroscena incredibile su Maria de Filippi gela tutti: è successo dietro le quinte

Il cantautore ha rivelato di recente un retroscena su Maria De Filippi quando ha preso parte ad Amici

Come in molti sicuramente ricorderanno Morgan ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici nel 2016. Come accade in tutte le trasmissioni in cui prende parte, anche nel talent ha avuto dei dissapori con i suoi colleghi e con la stessa produzione. Per questo motivo all’epoca dovette lasciare il programma.

Un addio che fece molto discutere ma adesso a distanza di anni il cantante durante una diretta con Luca Jurman, che in questi giorni è finito anche lui nell’occhio del ciclone, ha deciso di rivelare come realmente sono andate le cose. E possiamo dire che le sue dichiarazioni lasciano molto a pensare…

L’ex coach di Amici vuota il sacco: cosa è successo veramente al suo addio al programma

Morgan di certo non ha un caratterino semplice e gli basta pochissimo per fargli perdere le staffe. Quando ha preso parte ad Amici a causa di alcuni problemi con la produzione fu costretto a lasciare il programma e a lasciare i ragazzi. Beh, a distanza di anni, molto probabilmente, dopo quello che è successo a Luca Jurman in questi giorni, anche lui ha voluto dire la sua, o meglio ha voluto raccontare la sua verità su come realmente sono andate le cose. Perchè Morgan ha lasciato Amici? Ecco cosa ha dichiarato.

Quando io ho fatto Amici mi sono messo in discussione nella cosa che so fare meglio di tutti, che è fare il direttore artistico della squadra. Scegliere i brani, capire la direzione giusta. Quelle sono cose che nessuno sa fare come me. Mi è stato detto “il ruolo era sbagliato, non era il tuo ruolo”. Beh queste parole hanno scatenato il cantante che si è sentito offeso nella sua persona. Ma non è tutto, perché Morgan ha rivelato anche un altro retroscena che fa comprendere il suo addio.

Il racconto di Morgan sull’addio ad Amici

Morgan racconta che nell’ultima puntata di Amici, Maria in riunione gli avrebbe detto, visto che il pubblico era contro di lui, di fingere un’incazzatura , di alzarsi e andare via. In questo modo poi la conduttrice avrebbe trovato il giusto modo e le giuste parole per far si che il pubblico cambiasse idea. Morgan però all’inizio non ha accettato l’accordo anche se alla fine ha ceduto. “Ho simulato una sorta di incaz*atura farlocca e sono uscito. Quando sono ritornato non ci potevo credere. Non potevo credere alla bassezza.”