Uomini e Donne, ricordate Isabella Ricci? Spunta un’importante verità: pubblico di stucco

Vi ricordate Isabella Ricci di Uomini e Donne? Arriva un’importante verità sul suo rapporto con Fabio Mantovani.

Isabella Ricci di Uomini e Donne è stata una dama del Trono Over tra le più amate in assoluto. Si è distinta rispetto a tutte le altre per svariati motivi. Dall’eleganza, passando per il portamento, la schiettezza e la netta opposizione con Gemma Galgani.

Le due hanno litigato spesso durante il programma, ma alla fine Isabella ha lasciato Uomini e Donne in meno di un anno con Fabio Mantovani che ha considerato come l’uomo della sua vita. Peccato che le cose non siano per niente andate come ci si aspettava e il pubblico fan dello show e della coppia sta scoprendo, proprio in queste ore, delle incredibile verità.

Isabella Ricci di Uomini e Donne, finalmente dice la verità sul rapporto con Fabio

Isabella Ricci è una donna di grandissima eleganza e portamento. La sua partecipazione a Uomini e Donne è stata caratterizzata da un percorso lineare, preciso, definito. Solo qualche litigata con Gemma ha “macchiato” di urla e toni di voce elevati il suo percorso al Trono Over. Isabella, benestante e bellissima, è arrivata nello show che sapeva benissimo cosa voleva e che tipo di uomo stava cercando nella sua vita. Dopo qualche uscita con qualche cavaliere alla fine è arrivato lui, Fabio, la sua metà della mela.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, come una coppia più che affiatata. I due si sono persino sposati, seguiti dalle telecamere del programma e le immagini della loro unione, così matura, ma così giovane nei sentimenti e nelle emozioni, ha commosso tutti.

Oggi però arrivano brutte notizie: Isabella e Fabio hanno divorziato e a volere questo addio è stata proprio lei. Intervistata da Fanpage per la prima volta ha raccontato cosa sia successo tra di loro in un solo anno dopo il matrimonio. Isabella ha dichiarato che, molto probabilmente, lei lo ha sopravvalutato e lui la ha sottovalutata con una tristezza profonda da parte di entrambi perché un progetto di vita è sfumato nel nulla. Le cause? L’ex dama di Uomini e Donne non le vuole dire per evitare che un dolore intimo diventi una chiacchiera da bar. Unico dettaglio? Le cause della fine del matrimonio sono state “repentine”.

Ora Isabella di Uomini e Donne vuole pensare a se stessa, alla sua vita, a nutrire il suo io più profondo anche aiutando il prossimo. Ma non solo: resta il sogno di fare una copertina su Vogue e visto che c’è interesse per le modelle over, perché non provarci? Di tornare a Uomini e Donne, per ora, non lo sta prendendo in considerazione, ma nella vita mai dire mai!