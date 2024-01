La nuora è obbligata a prestare assistenza alla suocera? Cosa dice la legge

La nuora è obbligata a prendersi cura della sua suocera? Ecco cosa dice la legge sui doveri dei coniugi nei confronti degli altri componenti della famiglia.

I rapporti tra nuore e suocere da sempre sono rappresentati come non proprio pacifici. A volte è vero, altre volte è soltanto un luogo comune che da anni viene tramandato dal cinema e da altra narrativa. Spesso le suocere sono dipinte come malefiche o troppo gelose dei loro figli maschi, per cui mal tollerano la concorrenza con una figura femminile giovane e più attraente.

A volte i rapporti non proprio pacifici tra suocere e nuore vanno al di là del cinema e delle storie e spesso ci si trova a dover sopportare angherie, frecciatine o comportamenti non proprio simpatici da parte delle suocere. Molto spesso quando capita purtroppo bisogna convivere con questa figura insopportabile e spesso ci si trova a doverla assistere quando diventa anziana o bisognosa di cure. Ma cosa dice la legge (anche se la suocera è insopportabile)?

Assistenza alla suocera: la nuora è obbligata per legge? Facciamo chiarezza

Per anni è stata una vera arpia, ma ora ha bisogno di te. Non è raro che capiti questa situazione, dove la nuora è stata costretta a dover sopportare ogni cattiveria e gelosia dalla suocera e poi dopo, con l’età che avanza o malattie, ci si trovi a doverla assistere. Ma la legge come si comporta quando si parla di doveri di questo tipo? Spesso si conosce quando bisogna assistere materialmente ed economicamente coniugi ed ex coniugi, ma quando si tratta di persone che sono fuori la coppia?

Secondo la legge, la nuora è obbligata all’assistenza nei confronti della suocera solo in sostituzione e in subentro prima del marito e poi dei figli o di altri eventuali discendenti. Uno degli esempi è quando il marito (e il figlio) è incapace economicamente di mantenere la suocera oppure sono morti o non ci sono altri figli e discendenti, ovvero i fratelli e sorelle del marito. Altrimenti è il figlio a doversi occupare di sua madre.

L’obbligo di prestare gli alimenti è un principio morale di solidarietà famigliare e la persona che ha necessità chiede ai suoi congiunti. Giuridicamente l’obbligo è stabilito dal giudice, il quale decide quale soggetto è obbligato a “sfamare” il famigliare. Dunque la nuora dovrà occuparsi economicamente della suocera soltanto quando un discendente diretto della suocera (il/i figli) non c’è o non può provvedere economicamente a farlo.