Perdere peso dopo le vacanze: i 10 consigli fondamentali per il detox

Se vuoi tornare in forma dopo le feste, niente diete estreme: bastano 10 piccoli trucchi per perdere peso e sgonfiarti.

Durante le feste natalizie, tra aperitivi, pranzi e cenoni è piuttosto normale prendere qualche chilo. Ma con 10 piccoli e semplici accorgimenti, tornerai più in forma di prima.

Tra Natale e l’Epifania passano giusto un paio di settimane ma tra brindisi, pranzi e cenoni si possono mettere sù due o tre chili. Oltre ai chili di troppo è piuttosto comune sentirsi gonfie e appesantite anche perché, di solito, durante le feste non si mangiano certo cibi dietetici ma si tende a portare in tavola lasagne, tortellini, arrosti, fritti e dolci di ogni tipo.

L’istinto è quello di mettersi a dieta ferrea e saltare i pasti dal 7 gennaio. Niente di più sbagliato. Le diete estreme non sono mai la soluzione. In primo luogo sono pericolose per la nostra salute; in secondo luogo dopo tre giorni di dieta da fame ci butteremo sui dolci; infine mangiare troppo poco fa rallentare il metabolismo e, di conseguenza, non riusciremo a dimagrire. Se vuoi perdere peso e sgonfiarti, devi solo fare le 10 cose che ti elencheremo di seguito.

10 piccoli trucchi per tornare in forma senza fatica

Se hai preso due o tre chili durante le feste natalizie, non ti preoccupare: ti basterà mettere in pratica questi 10 accorgimenti e tornerai in forma senza fatica e senza stress.

Per prima cosa bevi molta acqua: almeno 1,5 litri ogni giorno. L’acqua elimina le tossine, aiuta a drenare i liquidi che il tuo corpo trattiene e, inoltre, sazia. Bevi tanta acqua e limita il più possibile gli alcolici.

In secondo luogo mangia molta verdura e molta frutta: depurano, saziano e hanno poche calorie. A pranzo e cena inizia il pasto con una bella insalata di ortaggi crudi. A colazione e durante gli spuntini assumi centrifugati di frutta.

Terzo consiglio: evita di mangiare piatti pronti. Contengono tanti additivi e tanto sale e, solitamente, sono anche ricchi di grassi e di calorie.

Quarto suggerimento: limita la carne, specialmente quella rossa. Per almeno un paio di settimane prediligi il pesce, la carne bianca e il tofu.

Quinto trucco per perdere peso e depurarti: inizia la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e mezzo limone spremuto. Depura ed è ricco di vitamina C.

A cena non c’è niente di meglio di una bella zuppa di verdure: è leggera, ha poche calorie ma è ricca di fibre e, quindi, sazia tanto e promuove la regolarità intestinale.

Prendi l’abitudine di bere le tisane: tarassaco, carciofo, finocchio, anice, tè verde. Aiutano la depurazione dell’organismo.

Durante le feste l’alimentazione squilibrata ha messo a dura prova il tuo intestino: fai una cura di probiotici che aiutano la corretta regolarità e, quindi, ti aiutano ad avere la pancia piatta.

Fai un po’ di attività fisica tutti i giorni: lo sport fa bruciare calorie, tonifica il corpo e, attraverso il sudore, ti fa espellere tossine. Puoi andare in palestra, in piscina, a correre o puoi anche allenarti a casa.

Infine, per tornare in forma devi dormire abbastanza. Dormire poco aumenta la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress che ti fa gonfiare. Cerca di dormire almeno 8 ore a notte.