Giorgia Soleri, che fine ha fatto dopo la separazione da Damiano? La nuova vita dell’influencer

Giorgia Soleri: com’è la sua vita dopo Damiano? Ecco cosa fa oggi l’influencer più chiacchierata degli ultimi anni sui social

Non deve essere di certo facile essere la compagna di un personaggio famoso. C’è da rassegnarsi al fatto di poterlo vedere spesso, e di doverlo dividere con fan che sanno essere tutto tranne che rispettose e riservate.

La nuova vita di Giorgia Soleri-@giorgiasoleri_- ilciriaco.itAd essere la fidanzata del ragazzo più sexy del momento ci si potrebbe impazzire. Ma è innegabile che ci siano anche dei vantaggi. Lo sa bene forse Giorgia Soleri, che dalla relazione con il frontman dei Maneskin ha tratto sicuramente dei vantaggi.

La sua relazione, resa pubblica dopo la vittoria dei Maneskin a Sanremo, è stata una fortissima cassa di risonanza per la sua attività che da anni portava avanti sui social. Giorgia Soleri soffre di endometriosi e vulvodinia, malattie invisibili di cui purtroppo soffrono il 10% delle donne in Italia. Malattie di cui si parla poco e per cui fare divulgazione è importantissimo. La Soleri ha fatto della divulgazione riguardo queste malattie il suo marchio di fabbrica. E forse anche grazie alla sua relazione con il frontman dei Maneskin, molti hanno iniziato a seguirla e conoscere questa malattia.

Giorgia Soleri: ecco cosa fa ora che è tornata single

La storia tra Giorgia e Damiano è finita diverso tempo fa, dopo che lui è stato ripreso in discoteca a baciare un’altra ragazza. Da allora si sono susseguite diverse dichiarazioni dei due, che hanno fatto trapelare un dettaglio che il pubblico non conosceva. A quanto pare i due avevano una relazione aperta consensuale, ed erano quindi liberi di vedere occasionalmente altre persone. La fine della relazione ha deluso moltissimo i fan, che adoravano i due come coppia.

Ora che si sono lasciati, i due continuano la loro vita di sempre. Giorgia Soleri è sempre impegnata nella sua attività di attivismo social. Tra un adv e l’altro, s’intende. La modella ha trascorso le festività natalizie a Matera, con l’amica e collega Federica Fabrizio. Ha festeggiato da poco il suo compleanno, il primo da single dopo 7 anni in una relazione.

Mentre Damiano è appena tornato da un tour mondiale con la band e si gode un po’ di riposo, Giorgia sembra essere tornata felice e sorridente. Si dedica a sè stessa, ai suoi affetti e ai suoi gatti. D’altra parte, dopo una relazione cosi importante, essere un po’ meno presente sui social non può che fare bene. Ovviamente, senza rinunciare al lavoro di influencer