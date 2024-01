Terra Amara è ispirata ad una storia vera? Quello che non sai sulla serie turca

Vi siete mai chiesti se Terra Amara è ispirata ad una storia vera? Ecco cosa non sapete sulla soap opera

Terra Amara è senza dubbio uno dei prodotti che più hanno portato successo alla rete Mediaset. In onda sul piccolo schermo dallo scorso anno, la serie turca è riuscita a conquistare tutti. Nerito di tanto successo sia la trama avvolgente e ricca di misteri e segreti, ma anche la bravura degli attori protagonisti e non.

Come spesso è accaduto anche con altre telenovele, i telespettatori si sono affezionati in maniera particolare ai personaggi tanto che ogni giorno cercano di trovare informazioni su di loro. Motivo per cui Silvia Toffanin con Verissimo ogni week end invita nel suo salotto gli attori. Tra le domande più comuni c’è la curiosità di sapere se la storia rappresentata in Terra Amara è reale o meno. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Terra Amara è una storia vera? Ecco la verità

Sono tanti i telespettatori che in questi messi di messa in onda si sono chiesti se la storia che racconta l’amore di Zuleja e Yilmaz sia una storia vera o meno. Facendo una ricerca abbiamo scoperto che la narrazione della storia è frutto di invenzione e non c’è nulla di vero in quello che viene rappresentato. La serie è ambientata negli anni 70 e come detto in precedenza racconta l’amore sfortunato di Ylmaz e Zuleja. Lei è una ragazza che ha un impiego come sarta, lui è un meccanico che lavora nella bottega del suo padrino.

Yılmaz sta per chiedere a Züleyha di sposarlo: l’uomo pensa che sia arrivato il momento di diventare una famiglia. Veli, il fratellastro della giovane donna, ha un problema con il gioco d’azzardo e per ripagare i suoi debiti vende la sorella ad un malvivente che la violenta. Yilmaz lo scopre e per difendere la sua amata uccide l’uomo. Da li il loro calvario. Akkaya per sfuggire all’arresto e alla pena di morte scappa e Zuleha decide di andare via con lui. La coppia si trasferisce a Istanbul per poi arrivare a Cukurova dove si stanziano nella tenuta degli Yaman.

La serie televisiva prossima alla chiusura definitiva

La serie televisiva ha raggiunto un successo davvero fuori da ogni aspettativa non solo in Italia. Attualmente è arrivata alla sua quarta stagione e tra pochi mesi i fan dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti. Nel corso di questi mesi abbiamo visto diversi protagonisti lasciare la serie, da Yilmaz a Hunkar fino a a Fekeli. Tutti grandi attori e grandi interpreti che hanno reso la soap davvero accattivante e unica nel suo genere.