Si scoraggiano con estrema facilità: ecco perché sono i segni zodiacali che non credono in loro stessi

Questi segni zodiacali fanno davvero tantissima fatica a credere a loro stessi: non sanno proprio cosa sia l’autostima e il self-confidence.

Se ci sono dei segni zodiacali che si mostrano sicuri di sé e spavaldi in qualsiasi circostanza, ce ne sono altri invece che non sanno proprio cosa sia l’autostima. Anzi, a dirla tutta, sono i loro peggiori nemici: troveranno sempre infatti qualcosa che non va o che si poteva fare meglio.

Insomma, è una lotta intestina non da poco. E se avverti sempre un senso di disagio parlando di te stesso e della tua vita, è molto probabile che tu appartenga a uno di questi 3 segni zodiacali che non ce la fanno proprio a credere nelle loro capacità, mai e poi mai.

I 3 segni zodiacali che non ce la fanno proprio a credere in loro stessi: si criticano in continuazione

CANCRO

A causa della sua natura estremamente emotiva e della tendenza a preoccuparsi eccessivamente per qualsiasi cosa, il Cancro nove volte su dieci tende a sottovalutarsi. Stiamo parlando, infatti, di uno dei segni più sensibili ed emotivi dello zodiaco. E quando l’emotività prende il sopravvento su tutto il resto, c’è poco che si possa fare. La spiccata sensibilità altro non è se non un ostacolo per i nati sotto questo segno. Per loro affrontare le difficoltà della vita è un vero dramma perché non sanno nemmeno come stare tranquilli in una stanza senza criticarsi in continuazione.

PESCI

I Pesci tenderanno sempre a non decidere se non costretti quasi con la forza. L’indecisione nasce dalla poca considerazione che hanno del loro giudizio e quini del loro pensiero. In altre parole, i nati sotto questo segno dubiteranno sempre delle loro idee, come se non fossero legittimati a credere in loro stessi. Di base, c’è la paura del rifiuto: trattandosi anche in questo caso di un segno altamente emotivo, i Pesci non riuscirebbero a digerire un no come risposta, preferendo piuttosto rintanarsi nel proprio mondo senza dover così dare spiegazioni a nessuno. Un comportamento questo che causa non pochi problemi.

VERGINE

La Vergine critica qualsiasi cosa, figuriamoci se non si mette a criticare se stessa. Per questo segno, infatti, si può – anzi si deve – sempre fare meglio perché anela la perfezione sopra ogni cosa; non esiste altro per la Vergine. E se da una parte è certamente un bene non accontentarsi mai ma spingersi sempre oltre i propri limiti, dall’altra un atteggiamento simile porta all’insoddisfazione che sfocia nella bassa autostima perché la Vergine non sarà mai e poi mai pronta. La sua è una lotta quotidiana con se stessa.