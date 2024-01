Gino Sorbillo lancia la pizza con l’ananas, ma quanto guadagna? Il patrimonio stellare del pizzaiolo napoletano

Uno dei più grandi pizzaioli d’Italia ha recentemente lanciato una pizza unica al mondo: la pizza all’ananas. Ecco qual è suo patrimonio.

Gino Sorbillo è senza dubbio uno dei pizzaioli italiani più famosi al mondo, soprattutto grazie alle sue meravigliose pizze che quotidianamente attirano centinaia di persone.

Il famoso ambasciatore della pizza italiana ha inoltre una storia lunghissima alle spalle, appartiene infatti ad una famiglia di pizzaioli da tre generazioni. In modo particolare, la prima Pizzeria Sorbillo fu aperta dal nonno nel lontano 1935, precisamente in via dei Tribunali 32 a Napoli.

Ciò che sorprende maggiormente è il fatto che suo nonno ebbe ben 21 figli, i quali diventarono tutti pizzaioli. Oggi, il grande Gino Sorbillo continua a portare avanti la sua grande passione, ottenendo numerosi riconoscimenti e premi nazionali e internazionali.

Il patrimonio del grande pizzaiolo napoletano

Le buonissime pizze del maestro napoletano stanno ottenendo un grandissimo successo, in particolar modo nei tre paesi in cui vi sono le sue pizzerie. Gino Sorbillo possiede infatti cinque punti vendita a Napoli, tre a Milano, uno a Roma, uno a Genova, due negli Stati Uniti (Miami e New York) e uno a Tokyo.

Per capire la grandezza dei suoi locali, è sufficiente conoscere il numero di pizze sfornate quotidianamente: due punti vendita di Napoli, ad esempio, producono circa 1.200 pizze al giorno. Qual è allora il guadagno del grande pizzaiolo? Innanzitutto, Gino Sorbillo ha deciso di vivere e lavorare nella sua città di origine, cioè Napoli.

Nonostante abbia la possibilità di risiedere in uno dei tre continenti della Terra, ha scelto pertanto di esercitare la sua passione nel capoluogo campano. La famosa Pizzeria Sorbillo, inaugurata dal nonno nel 1935, continua quindi ad esistere grazie ai due fratelli Gino e Antonio Sorbillo. Va inoltre ricordato che una parte dei suoi guadagni provengono dalle numerose trasmissioni televisive alle quali ha partecipato: La prova del cuoco, Masterchef Italia, E’ sempre mezzogiorno ecc. I suoi locali sono inoltre frequentati da tantissimi personaggi famosi, come ad esempio Chris Martin dei Coldplay, Dua Lipa, Rossella Brescia e altri

Ad ogni modo, osservando il report presentato al registro delle imprese nel 2021, la Gino Sorbillo Antica Pizzeria Srl avrebbe un fatturato di circa 1,5-3 milioni di euro. Per quanto riguarda la nuova pizza all’ananas, il pizzaiolo napoletano l’ha introdotta nel nuovo locale aperto di recente a Napoli. Quest’ultimo si chiama “Presepe Napoletano Pizzeria Ostaria” e si trova in via Tribunali 359. Questa inusuale pizza ha ovviamente scatenato qualche dibattito tra gli amanti dei gusti tradizionali, soprattutto perché è stata rivoluzionata una storia culinaria secolare.