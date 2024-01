L’insospettabile animale tra i più letali al mondo: né coccodrillo né scorpione o serpente, quando lo scoprirai resterai a bocca aperta

Nella lista degli animali più pericolosi al mondo per il benessere umano ce n’è uno davvero inimmaginabile. Provate a indovinarlo e diffondete poi la notizia tra i vostri amici: rimarranno sbalorditi.

Se vennisse chiesto alla maggior parte delle persone quali siano gli animali considerati più pericolosi, probabilmente avremmo risposte molto simili: squali, leoni, orsi, lupi, coccodrilli, serpenti… Si tratta di bestie feroci che, per forma e dimensione, possono essere decisamente mortali qualora attaccassero un essere umano.

Tuttavia, non immaginereste mai che vi sono degli animali, ritenuti decisamente più innocui, che in realtà causano molte più vittime rispetto a quelli appena citati. Non indovinereste mai, eppure sono estremamente letali. Scopriamo quali sono e perché dovremmo starne alla larga.

Animali apparentemente innocui che, in realtà sono davvero letali

Nella lista degli animali più pericolosi vi sono gli ippopotami. Possono sembrare creature giganti ma docili e maldestre, eppure sono tra i mammiferi più letali dell’Africa. Sono territoriali, imprevedibili e armati di denti affilati tanto da causare danni catastrofici. I loro canini hanno il doppio della forza di quelli di un leone, impossibile sfuggire. A renderli ancora più spaventosi è il liquido che secernono quando sudano di colore rosso tale da sembrare sangue.

Con la sua dimensione di soli tre millimetri, la zanzara comune, è considerata il secondo animale più pericoloso al mondo. Non è solo fastidiosa ma rappresenta un pericolo mortale. Le zanzare, infatti, sono trasportatrici di agenti patogeni con i quali riescono a infettare l’uomo nel momento in cui viene punto. Sono i principali vettori di malattie come la malaria, la chikungunya, l’encefalite, l’elefantiasi, la febbre gialla, la febbre dengue, il virus del Nilo occidentale e il virus Zika. Uccidono circa 725.000 persone ogni anno.

Infine, tra gli animali più letali al mondo troviamo le lumache. Ma come è possibile? Sono lentissime, non hanno zanne, pungiglioni e si ritirano quando vengono sfiorate. Ebbene, esse ospitano dei parassiti letali per l’essere umano. Si tratta di vermi piatti denominati Schistosoma. Se ingerito dall’uomo è causa di una patologia detta schistosomiasi. Non vi è cura e conduce inesorabilmente alla morte. L’unico farmaco per combattere la schistosomiasi è il Praziquantel ma è somministrabile solo agli animali. Lo avreste mai immaginato? Incredibile solo a pensarci. State tranquilli; le lumache diventano portatrici di tali parassiti solo se vivono in acque sporche.