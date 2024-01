Questi due segni zodiacali hanno la valigia già pronta: per loro il 2024 sarà all’insegna dei viaggi

Il 2024 sarà all’insegna dei viaggi per due segni zodiacali: ecco quali hanno la valigia già pronta per i viaggi che li attendono.

Il 2024 sarà un anno fortunato per due segni zodiacali che potranno viaggiare, scoprire il mondo ed esplorare. Il viaggio è infatti qualcosa di arricchente e che permette anche di staccare dalla quotidianità, sopratutto quando le incombenze di ogni giorno (famiglia, lavoro) diventano pesanti.

Non tutti i segni zodiacali avranno questa possibilità ma per due sarà davvero una necessità perché avranno bisogno di uscire dalla zona di comfort e scoprire nuove culture. Il desiderio di fuga sarà troppo forte così come la voglia di scoprire nuovi orizzonti.

Il 2024 sarà un anno all’insegna dei viaggi per questi due segni zodiacali

Le posizioni astrali possono fornire alcuni indizi sulla propensione ad esplorare nuove terre ed ecco perché alcune persone hanno sempre la valigia pronta per partire per un nuovo viaggio.

Pesci : è uno dei due segni che viaggerà di più nel 2024. Governato dal pianeta Nettuno, questo segno d’acqua è spesso caratterizzato da una natura emotiva, sensibile e mutevole. Il viaggio per i Pesci è una fonte di equilibrio emotivo. Non è una semplice distrazione ma qualcosa che nutre la sua mente, la sua immaginazione. A causa della maggiore presenza di alcuni pianeti attorno al segno dei Pesci durante l’anno 2024, questi tenderanno addirittura a sentire l’irresistibile bisogno di fuggire e di viaggiare più del solito. Infatti, se non viaggiano ai quattro angoli del globo, i Pesci rischiano di sentirsi un po’ frustrati e insoddisfatti. Le destinazioni perfette per loro sono siti marini o lacustri come ad esempio: Nuova Zelanda, Canada o Svezia.

Gemelli: questo segno d'aria, ben noto per la sua curiosità e fluidità mentale, sarà desideroso di superare i suoi limiti esplorando nuovi orizzonti. I Gemelli non viaggeranno solo per cambiare scenario ma anche per arricchirsi intellettualmente. I viaggi orientati alla cultura e all'apprendimento saranno particolarmente apprezzati dai Gemelli come ad esempio una visita a musei e laboratori artistici a Parigi. Un altro esempio può essere visitare i templi buddisti in Giappone o Thailandia. Infine, partecipare a ritiri di yoga e meditazione in India.

Viaggi, dunque, che non solo permetteranno di esplorare e conoscere nuovi posti ma anche di nutrire l’anima e uscire dalla propria comfort zone per tornare a casa persone completamente diverse.