Un Posto al Sole, spoiler puntate dal 15 al 19 gennaio: brutto colpo per Serena e Filippo

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, dal 15 al 19 gennaio? Le anticipazioni annunciano un brutto colpo per Filippo e Serena.

Un’altra settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e dopo la consueta pausa del weekend non mancheranno come al solito interessanti colpi di scena e novità. L’amatissima soap opera va in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.50 e incuriosisce ogni giorno tantissimi telespettatori con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Cosa succederà nelle puntate in onda dal 15 al 19 gennaio? Per Filippo e Serena non sarà un momento facile.

Preoccupato per Ida Diego decide di recarsi in Polonia insieme al padre ma quando finalmente riuscirà ad incontrarla resterà profondamente deluso. Il motivo? Perché scoprirà che è lei la vera madre del piccolo Tommy e che in un momento di difficoltà l’ha venduto a Lara Martinelli. Comprendere la situazione per lui non sarà affatto semplice, a mediare tra loro ci penserà Raffaele. Quest’ultimo spingerà il figlio ad essere più comprensivo con la sua amata, il giovane Giordano però è sconvolto.

Il piano di Roberto e Marina sta crollando e per cercare di salvare la situazione faranno una nuova proposta a Ida che potrebbe cambiarle la vita. Non appena torneranno a Napoli dovranno però fare i conti con l’ostilità di Diego e Raffaele. Tra Ferri e il portiere di Palazzo Palladini sarà guerra aperta, Raffaele non riesce a tollerare il fatto che come al solito cerchi di manipolare i più deboli con il suo potere.

Altre anticipazioni Upas, Serena e Filippo preoccupati per Irene

Dopo ciò che ha scoperto la delusione di Diego è davvero tanta, col tempo però potrebbe cercare di comprendere le ragioni di Ida e concederle un’altra possibilità. Intanto lei è costretta a stare lontana da suo figlio e questo la fa stare davvero male.

Le preoccupazioni a Palazzo Palladini non sono però finite, sarà un momento delicato anche a casa Sartori. Filippo e Serena infatti noteranno che c’è qualcosa che non va nella figlia Irene, inizierà infatti a manifestare un certo malessere. La ragazzina sarà nervosa e capricciosa e non vorrà parlarne con i suoi genitori, la situazione li farà non poco preoccupare.

Viola sta provando a riconciliarsi con il figlio, mentre Eugenio inizierà a guardare Lucia con occhi diversi. Il magistrato si renderà infatti conto di provare un certo interesse per la collega. A Caffè Vulcano ci sarà una serata dedicata alla pizza in occasione della giornata mondiale della pizza, per Nunzio arriverà un’inaspettata sorpresa che lo stupirà molto.