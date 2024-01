Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza si dichiara ma Maria lo asfalta

Uomini e Donne, Maria De Filippi commenta il comportamento di Alessandro Vicinanza e lo asfalta: cosa è successo in puntata.

Alessandro Vicinanza continuamente al centro delle puntate di Uomini e Donne. Sin dal suo ritorno in studio dopo la fine della storia d’amore con Ida Platano (anche lei nuovamente al programma, ma nelle vesti di tronista) il cavaliere di Salerno è finito più volte al centro studio, tra l’altro non senza polemiche.

Dopo la sua dichiarazione a Cristina Tenuta, Roberta Di Padua ha deciso di abbandonare il programma; Alessandro ha continuato a frequentare la dama, ma nel frattempo è uscito anche con Asmaa, anche se a centro studio ha ribadito come non abbia provato nulla di più dell’attrazione fisica.

Asmaa è rimasta piuttosto delusa dal comportamento del cavaliere e non ha mancato di attaccarlo, trovando tra l’altro il sostegno di Maria De Filippi; ecco cosa ha detto la conduttrice al cavaliere proprio dopo la dichiarazione definitiva a Cristina.

Uomini e Donne, il comportamento di Alessandro e il commento di Maria De Filippi

Dopo l’attacco di Asmaa al centro studio, che si è sentita piuttosto presa in giro dal comportamento di Alessandro, Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere se volesse far scendere una persona venuta a conoscerlo; a quel punto, Alessandro ha detto di no, data la disponibilità di Cristina (che ha ricevuto dei fiori proprio dal cavaliere) per conoscerla. Visto il comportamento di Vicinanza, Maria (che già poco prima aveva spiegato le sensazioni di Asmaa) ha di nuovo attaccato il cavaliere.

“Giustamente oggi quando sente il racconto ci rimane male, ma ci sarebbe rimasta male chiunque” spiega in primis Maria De Filippi, dopo aver fatto capire come Alessandro, secondo lei, sia palesemente uscito con Asmaa solo per vedere la reazione di Cristina, o perché comunque non aveva la certezza che lei avrebbe continuato la frequentazione con lui. “Che condividi con Cristina forse esco, forse lascio il numero, forse non lascio il numero, secondo me è proprio poca roba, condividere con la ragazza che ti piace di più che forse esci con una che ti piace di meno, però quando esci con questa qua ci provi. Se questo è un comportamento corretto…“ chiosa Maria.

A questo punto Maria ha anche qualcosa da dire a Tina, sottolineando come difenda Alessandro a prescindere solamente perché come persona gli è simpatica. Nella puntata successiva, poi, al momento della segnalazione su Mario, la De Filippi sbotta definitivamente dopo il commento di Alessandro; come si evolverà la frequentazione tra Vicinanza e la Tenuta? Staremo a vedere, ma di certo la conduttrice osserva attenta.