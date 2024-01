Bonus 100euro, come richiedere gli arretrati? Puoi avere i rimborsi del 2023

Bonus da 100 € scopri come richiedere gli arretrati e non farti cogliere impreparato, tutte le dritte in merito.

Esistono numerosi bonus a disposizione dei cittadini italiani, queste misure sono state introdotte dal governo con lo scopo di aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà. Il trattamento integrativo di 100 € in busta paga, è stato confermato anche per il 2024, questo aiuto chiaramente prevede dei requisiti minimi per poter ottenere il bonus

Rispetto allo scorso anno, ci sono dei cambiamenti riguardo le regole di calcolo, per questa ragione è importante informarsi al meglio su tutte le piccole variazioni, vediamo quali sono i casi specifici in cui potrà essere richiesto il bonus e come si fa per effettuare la domanda, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bonus da 100 €, ecco come ottenere gli arretrati

Il bonus da 100 €, prevede un requisito reddituale, infatti a poterlo ottenere sono i contribuenti che hanno un reddito fino a 15.000 €, in questo caso si avrà diritto alla misura massima del bonus. Chi ha un reddito superiore a 28.000 € non potrà più beneficiare del bonus nel 2024. Ciò dipende dal fatto che questa tipologia di bonus è mirata esclusivamente ai lavoratori che si trovano in una situazione di forte difficoltà.

Sono stati introdotti alcuni cambiamenti riguardo le regole di calcolo, per mettersi in regola infatti sarà necessario essere a conoscenza delle novità apportate riguardo le detrazioni di lavoro dipendenti e dell’accorpamento delle due aliquote Irpef, entrambe le misure sono state introdotte dalla legge di bilancio 2024. Il suddetto bonus viene erogato fino a un massimo di 1200 € all’anno, è pensato per i lavoratori dipendenti. La modalità di erogazione, deve essere anticipata dai datori di lavoro che potranno riprendere i soldi direttamente dallo Stato.

Sarà infatti il datore di lavoro a dover riconoscere mensilmente al dipendente una somma massima di 100 € in busta paga, il bonus è destinato a tutti coloro che non superino un reddito annuo lordo di 28.000€. Il trattamento integrativo Irpef è un incentivo che riguarda il decreto cura Italia, è stato introdotto nel 2020 e ha subito diverse variazioni nel corso del tempo, da 80 € infatti è arrivato a 100€. Riguardo questa misura non ci sono state modifiche nel corso della legge di bilancio 2023.

Per quanto riguarda il 2024, il bonus da 100 €, è destinato alle stesse categorie di persone, è mirato infatti a soci lavoratori di cooperative, a dipendenti in cassa integrazione, a collaboratori con contratto a progetto, a stagisti e tirocinanti, a chi percepisce una borsa di studio, ai lavoratori socialmente utili, ai sacerdoti, ai disoccupati con indennità, ai disoccupati agricoli, a chi è in maternità, agli amministratori comunali e agli ha addetti della pubblica amministrazione. A non poter accedere al bonus, restano i pensionati, i lavoratori autonomi e chiaramente chi non soddisfa il requisito reddituale.