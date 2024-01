Grossi cambiamenti in vista per la Bilancia dal 15 al 21 gennaio: quest’altro segno riceverà una brutta delusione

Le previsioni zodiacali dal 15 al 21 gennaio fanno sapere che per la BIlancia ci saranno grosse novità, ma che un altro segno riceverà una brutta delusione.

Gennaio è iniziato solo da qualche settimana, eppure c’è già chi non vede l’ora di sapere se i prossimi giorni del mese saranno completamente diversi rispetto ai primi. O se, addirittura, stravolgeranno ogni cosa. Stando a quanto si apprende dalle prime previsioni astrali di questa settimana, sembrerebbe che la situazione sia parecchio altalenante.

Numerosissimi amanti dell’oroscopo sono già con lo sguardo ai prossimi giorni. E, soprattutto, sono parecchio desiderosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle per loro. A quanto pare, sembrerebbe che la settimana che va dal 15 al 21 gennaio vedrà una serie di segni zodiacali trionfare vittoria, ricevendo grosse soddisfazioni sia sul piano lavorativo che sentimentali. E altri che, invece, dovranno stringere i denti e faticare parecchio pur di trovare una propria stabilità.

Tra i diversi segni zodiacali che inizieranno la settimana con il piede giusto, c’è proprio la Bilancia. Dopo un 2023 parecchio sacrificato e ricco di cattive notizie, coloro che sono nati sotto questa stella sono pronti a riscattarsi e a viversi un anno pieno di soddisfazioni. Al contrario, però, ci sarà un segno che dovrà davvero tenere duro i prossimi sette giorni perché non saranno affatto facili.

Oroscopo dal 15 al 21 gennaio: Bilancia al top, ma questo segno sarà il più sfortunato della settimana

Così come la vita, anche le previsioni astrali della settimana che va dal 15 al 21 gennaio non sono affatto piacevoli per tutti. Se la Bilancia – insieme a tantissimi altri segni zodiacali – può cantare vittoria e dire di aver iniziato il 2024 con il piede giusto, un’altra stella non può fare altrettanto. Stando ad alcune prime previsioni, infatti, sembrerebbe che riceverà una delusione dopo l’altra, soprattutto sul piano lavorativo, che la metteranno a dura prova.

Per la Bilancia, quindi, sarà una settimana al top sotto ogni punto di vista. In amore, infatti, andrà tutto come deve andare. E anche a lavoro riuscirà a ritrovare il suo posto dopo tanti e numerosi cambiamenti. Per lo Scorpione, purtroppo, la situazione sarà completamente differente. Stando alle previsioni, infatti, questo segno zodiacale potrebbe ricevere una brutta delusione proprio sul piano professionale, che lo farà vacillare e non poco.

È proprio sul campo lavorativo, infatti, che chi è nato sotto questa stella dovrà fare i conti con stravolgimenti inaspettati, che lo metteranno a dura prova. Ovviamente, nulla è perduto! Un segno forte come lo Scorpione riuscirà a risollevarsi e a ritornare quello di una volta. Nel frattempo, però, dovrà stringere parecchio i denti.