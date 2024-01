Elettra Lamborghini, costretta a chiedere aiuto per i suoi problemi di salute: “Non sapevo quale fosse”

Nel corso di un’intervista, Elettra Lamborghini ha rivelato di aver vissuto un periodo piuttosto difficile. Ecco il racconto della cantante.

Vivere, al giorno d’oggi, non vuol dire pensare solamente a sé stessi, alla propria vita, alla propria famiglia, ai sogni e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Spesso, infatti, ci si ritrova a fare i conti anche con un altro aspetto, ovvero, i giudizi delle persone che ci guardano dall’esterno.

Sempre di più, infatti, la società moderna è solita metterci a confronto gli uni con gli altri, e ciò accade specialmente nel mondo dei social, sia alle persone comuni sia ai personaggi del mondo dello spettacolo.

L’esposizione mediatica alla quale questi ultimi sono esposti, infatti, è molto maggiore rispetto alla visibilità di chi non si trova costantemente sotto i riflettori. E ciò, ovviamente, comporta anche la possibilità di finire più facilmente al centro di critiche, polemiche e pettegolezzi da parte dell’opinione pubblica. Ma a prescindere dalla popolarità, a chiunque può capitare di avere intorno persone che, per invidia o per semplice cattiveria, ci arrecano dei danni, e sopportare tutte le angherie che si ricevono, a lungo andare, stanca. Questa è una tematica di cui si parla molto ultimamente in quanto, come tutti sappiamo, le parole hanno il potere di arrecare molto dolore, e questo lo sa bene anche Elettra Lamborghini.

La cantante, infatti, durante un’intervista rilasciata a Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In, ha raccontato di aver vissuto un periodo non facile causato proprio da alcune cattiverie ricevute, motivo per il quale ha deciso di farsi aiutare, e di iniziare un percorso con una psicologa. Ecco, a tal proposito, quali sono state le parole di Elettra.

Elettra Lamborghini e il suo momento di “malinconia”

Classe 1994, Elettra Lamborghini è una giovane cantante e conduttrice che, negli ultimi anni, grazie alla sua musica e al suo carisma, ha riscosso grandi successi. Elettra, infatti, è molto famosa sia in Italia sia all’estero, e non solo per aver partecipato a diversi reality in Spagna e in Inghilterra, e per brani quali Pem Pem; Pistolero; Caramello e Mani in alto che sono diventati dei veri e propri tormentoni delle nostre estati, ma anche per il bellissimo sorriso che ha sempre stampato sul volto.

Tale sorriso, però, in passato qualcuno ha tentato di spegnerlo, e a raccontarlo è stata proprio la Lamborghini, ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel corso dell’intervista, avvenuta nel 2023, Elettra ha rivelato quanto segue: “Ora le cose vanno meglio, sembra ne sia uscita. Non mi piace usare il termine ‘depressione’, perché la depressione è una vera e propria malattia. Diciamo che mi sono sentita molto triste. Non sapevo quale fosse il mio senso”.

A seguire, la cantante ha poi continuato: “Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano. Ci resto male, anche con le persone cattive. Dopo Sanremo ho capito i miei errori. Ora mi sta aiutando una psicologa”. Può capitare a tutti di attraversare momenti di sconforto, è normale, e non c’è nulla di cui vergognarsi. L’importante è capirlo in tempo, e avere la forza e la prontezza di chiedere aiuto.