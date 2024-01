Attenzione alle candele profumate: questa tipologia può danneggiare la salute

Sembra che alcuni tipi di candele possano nuocere alla salute: ecco tutto quello che bisogna sapere e quale sarebbe meglio evitare.

Moltissime persone amano che la loro casa sia profumata con delle fragranze in particolare e per questa ragione acquistano candele, in modo tale da poter avere una profumazione gradevole e al tempo stesso creare anche un ambiente esteticamente bello.

Sul mercato si possono trovare una grandissima quantità di candele da acquistare e non solo vi sono svariate profumazioni tra cui poter scegliere, ma anche diverse forme che possono rendere questi prodotti più eleganti oppure più simpatici, visto che si possono acquistare candele che raffigurino qualsiasi soggetto. Praticamente a nessuno in verità sarebbe venuto in mente, però, quello che è emerso da poco tempo da un video pubblicato sulla piattaforma di Tik Tok ha allarmato alcuni utenti, ossia che alcune candele profumate potrebbero essere dannose per la salute.

Infatti, l’aspetto che potrebbe preoccupare più di una candela è legato alla fiamma che può causare dei danni seri, ma non al materiale con cui sono prodotte le candele stesse. Alcuni utenti sul web si sono rivelati a favore di quanto affermato nel video, mentre altri hanno risposto affermando che non vi sia nessun problema in questo genere di candele.

Le candele che nuocciono alla salute: quali sono

Il video che ha ottenuto 1,6 milioni di visualizzazioni è stato pubblicato da un dermatologo statunitense, il dottor Zade, che ha affermato che alcuni generi di candela quando vengono bruciati rilasciano nell’aria delle sostanze chimiche che si rivelano essere tossiche per la salute e che potrebbero potenzialmente danneggiarci.

Nello specifico ha parlato di tutte le candele profumate che contengono la paraffina. Inoltre, ha aggiunto anche che le fragranze che possiedono certe candele potrebbero essere irritanti, visto che potrebbero causare dei problemi come eruzioni cutanee sulle palpebre o su altre parti del corpo.

Quello che il dottore ha consigliato è di rimuovere il prima possibile queste candele dalle case, in modo tale da evitare di incorrere in rischi che si potrebbero facilmente prevenire. Sotto il suo video svariate persone si sono riunite affermando di aver effettivamente sofferto di questo genere di problematiche dopo avere acquistato e utilizzato candele di paraffina, mentre altri hanno dato contro a questa ipotesi.

A favore di quanto affermato dal dottor Zade, uno studio che è stato condotto nel 2023 dal team del Dipartimento di sanità pubblica dell’Università di Aarhus che ha indicato quanto le candele accese potrebbero contribuire a problemi di salute come asma lieve e irritazioni.