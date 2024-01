Conseguenze anche gravi: perché non bisogna mai trattenere lo starnuto

Starnutire è un evento naturale del nostro corpo, a non bisognerebbe mai impedire che questo avvenga: si rischia grosso

Uno starnuto non è un semplice evento, ma un vero e proprio modo del nostro corpo di espellere quelle che sono sostanze irritanti come germi, polvere, batteri che finiscono nel naso e nella gola. Pertanto si tratta di una risposta che non deve essere trattenuta, a causa di rischi seri che si corrono. Infatti sono tantissimi gli effetti collaterali non positivi, quando si cerca di trattenere uno starnuto.

Non bisognerebbe mai e poi mai comprimere le narici per evitare che ci si verifichi appunto questo evento. Meglio lasciarsi andare allo starnuto, anche se non si ha a disposizione un fazzoletto, coprendosi magari con le mani, che poi, ovviamente, vanno approfonditamente igienizzate.

Lo starnuto, essendo un atto che si manifesta con espulsione di aria attraverso il naso e bocca che proviene dai polmoni, è di sicuro un qualcosa che deve trovare libero sfogo, quando insorge. Si tratta di espellere corpi estranei, che non dovrebbero entrare a contatto con il nostro organismo. L’aria viene espulsa dalla bocca con un’azione che non è volontaria, poiché non pianificabile, con conseguente muco che fuoriesce.

Stranutire nel migliore dei modi: ecco perché bisogna farlo

Lo starnuto espelle quelli che possono essere potenziali agenti patogeni, che il corpo cerca di non far entrare all’interno. Così si propaga l’influenza, così il Covid e la pandemia ce lo ha insegnato bene. Per questo bisognerebbe limitare la diffusione di drops, piccole goccioline nell’aria intrise di agenti patogeni, andando a starnutire in fazzoletto, avambraccio, coprendo, insomma, naso e bocca, ma senza tappare con indice e pollice narici per bloccare l’azione involontaria.

Se, infatti, si trattiene uno starnuto possono verificarsi diverse conseguenze più o meno gravi. Si può avere un’epistassi, una lesione dell’orecchio, una lacerazione del timpano, la rottura stessa della faringe, rottura di capillari negli occhi, una costrizione al petto, un’aneurisma, che è un episodio di sicuro preoccupante e grave.

Insomma, mai e poi mai impedire al corpo di rispondere all’espulsione di drops con lo starnuto. Questo perché può verificarsi una reazione che può davvero essere deleteria e non di poco conto. In quanto a salute: mai dare nulla per scontato! Uno starnuto in più non vi cambia la vita, al contrario, vi aiuta a salvaguardarla.