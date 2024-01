Questi segni zodiacali avranno più difficoltà a trovare il vero amore: le stelle non hanno dubbi

Avete il grande desiderio di riuscire ad incontrare la vostra anima gemella? Le stelle dicono che questi segni avranno più difficoltà

Si sa che la stagione invernale gela e fa sentire freddo al corpo, tanto che si sente il terribile desiderio di coprirsi. Ma se la pelle sente freddo, non si può dire la stessa cosa del cuore, che invece continua a battere e a provare forti emozioni, almeno si spera sia davvero così.

E per tutti coloro a cui il cuoricino continua a pulsare sappiamo quanto sia forte e sempre super impellente il desiderio di trovare l’anima gemella ed essere felici finalmente con una persona accanto.

Desiderio assolutamente legittimo, anche se di questi tempi in cui regnano la banalità più assoluta nonché un senso orribile di solitudine, non è assolutamente scontato e facile da realizzare. Quindi una delle nostre prime reazioni a questa barriera sociale di cinismo è tanta rabbia e tanta amarezza che comunque sono dei sentimenti anche quelli. Ci chiediamo se sia giusto per noi continuare a rimanere del tutto soli e se non meritiamo invece di amare ed essere riamati da qualcuno, il che dovrebbe rappresentare una delle cose più belle e facili che ci sono da sempre a questo mondo.

Ecco quali sono i segni zodiacali che faticheranno a trovare l’amore

Quindi come spesso accade, il mondo e la vita sono ingiusti proprio per tutte quelle persone che invece non lo meriterebbero, perché continuano ad essere delle risorse importanti per poter cambiare le cose, ma niente e nessuno gliene concede il merito. In effetti dal cinismo bisognerebbe che ci salviamo tutti, così come anche dalla più oscura superficialità.

Ma le stelle purtroppo ci dicono che la fortuna colpisce solo determinate persone, mentre altre non le sfiora nemmeno e per loro sembrerebbe non esserci speranza di felicità in campo amoroso. Del resto per fortuna nella vita ci sono altri campi da coltivare, però il cuore continua ad essere triste per non poter condividere tutte le gioie e i dolori con un’altro cuore.

Ci sarebbero quindi dei segni zodiacali che in particolare farebbero molta fatica a trovare l’anima gemella. I Sagittario amano l’avventura e in amore sono un po’ incostanti, per cui stargli dietro in un impegno sentimentale è difficile. Per il fatto di interiorizzare le emozioni e gli stati d’animo, lo Scorpione potrebbe mettere una barriera in un rapporto amoroso con una persona e quindi non volendo restare in superficie. Amanti dell’avventura anche i nati del segno del Leone.