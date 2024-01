Acrostico difficilissimo: riesci a trovare la soluzione in solo 20 secondi?

Se ti piace giocare con le parole allora non ti puoi proprio perdere questo test: metti subito alla prova tutte le tue abilità.

I test sono un gioco particolarmente divertente con cui si possono sfidare le proprie abilità e grazie ai quali si può staccare la mente dalla frenesia di tutte le giornate.

Se pensi di essere davvero bravo nel risolvere gli indovinelli e che nessuno di essi ti possa mettere veramente in difficoltà, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a trovare quali sono le lettere corrette che ti permettano di completare le parole proposte in questo gioco.

Per rendere il tutto ancora più divertente e intrigante, devi sapere che avrai un limite di tempo da dover rispettare che corrisponde a un massimo di 20 secondi e per questo ti suggerisco di mettere un timer così da cronometrarti. Solo quando il timer sarà suonato potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e confrontarti con esso per vedere se eri riuscito a trovare tutti i termini correttamente.

Il test dell’acrostico: e tu lo hai completato?

Gli acrostici sono dei giochi di enigmistica in cui bisogna utilizzare il proprio intuito e la logica per poter trovare le parole corrette e risolvere così l’indovinello. Per partecipare a questo test devi innanzitutto trovare quale sia il termine messo in verticale, visto che da esso dipendono le iniziali di tutte le altre parole.

Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al test vero e proprio, se i 20 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Innanzitutto il termine in verticale è abbastanza intuitivo da indovinare, visto che manca una sola lettera, e si tratta della parola quadro.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri alcuni si riescono a capire molto più facilmente, come per esempio il primo dei sei termini che si può capire essere un avverbio temporale, ossia quando. Visto che queste parole devono formare una frase di senso compiuto a questo punto avremo un verbo di cui manca una sola lettera ossia la A, e quindi è usciamo.

Dopodiché la terza parola è assieme, mentre le ultime due possono essere indovinate abbastanza velocemente, e si tratta di ragionevolmente e orgoglioso. Il termine più difficile invece era il quarto, che è un verbo, ed è divento. E tu avevi indovinato?