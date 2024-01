Altro che Varrese, spunta l’uomo segreto di Monia La Ferrera. Ecco chi c’è nel cuore della concorrente del Grande Fratello.

Anni fa Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera hanno avuto una storia e ora si ritrovano a vivere assieme l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello continua a destare l’interesse di una vasta fetta di pubblico, curiosa di vedere come si evolvono le relazioni e le vicende che vedono coinvolti i vari protagonisti del reality. Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo che anche quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco.

Al loro fianco anche inquilini che, prima del loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, erano sconosciuti al grande pubblico. A condurre il programma, anche quest’anno, troviamo Alfonso Signorini. Cesara Buonamici copre il ruolo di opinionista, mentre il compito di esperta del mondo social è stato affidato a Rebecca Staffelli.

Altro che Varrese! Spunta l’uomo segreto di Monia La Ferrera, chi c’è nel cuore della concorrente del Grande Fratello: la segnalazione

Tra gli inquilini troviamo Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. Proprio quest’ultimi hanno avuto qualche anno fa una relazione. Per questo motivo il fatto di essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello ha destato inevitabilmente un certo interesse. A tal proposito non è passata inosservata una segnalazione in base alla quale La Ferrera avrebbe un uomo fuori dal programma e che l’aspetterebbe nonostante un riavvicinamento avvenuto qualche giorno fa con Varrese.

Ma di chi si tratterebbe? Ebbene, a lanciare lo scoop è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha condiviso su Instagram la segnalazione da parte di una sua follower che scrive: “Ciao Deia, volevo chiederti una curiosità sul GF. Ma è vero che Monia La Ferrera avrebbe uno a Napoli, un certo Giovanni, e che quindi l’interessamento verso Varrese è tutta una messa in scena? Queste sono voci che girano su Twitter da un po’ con tanto di foto di lui”.

La stessa Deianira Marzano ha inoltre espresso il proprio punto di vista affermando: “Ovvio, altrimenti Varrese sarebbe già uscito perché non piace a nessuno. Ma comunque anche così non piace, quindi poco cambia”. Monia La Ferrera ha davvero un uomo fuori dalla casa più spiata d’Italia che l’aspetta o si tratta di semplici voci? Al momento niente è dato per certo. Si tratta, d’altronde, di rumors e come tali devono essere considerati. Non bisogna fare altro che attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati per sapere se Monia La Ferrera è single oppure ci sia effettivamente un uomo nel suo cuore.