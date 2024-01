La nuova frontiera per combattere la miopia: con queste lenti risolvi definitivamente

La miopia non è più un problema con queste lenti innovative che vanno incontro a molte esigenze e si rivelano perfettamente risolutive.

Si stima che la miopia sarà in aumento nei prossimi decenni e interesserà oltre 4 miliardi della popolazione mondiale. Ma fortunatamente è un problema ampiamente risolvibile e grazie alle nuove tecnologie lo è ancor di più.

Se per affrontare questo difetto della vista gli esperti pongono la prevenzione come azione da effettuare fin dalla più tenera età ci sono poi soluzioni concrete ed efficaci quando si manifesta. La prevenzione si rivela importante nei bambini e negli adolescenti con l’adozione di stili di vita salutari che prevedono il riposo degli occhi e un uso non sconsiderato dei dispositivi elettronici.

Lo sguardo sugli schermi digitali non deve essere posto per un tempo troppo prolungato nè eccessivamente frequente. Stare sempre incollati allo smartphone o guardarlo appena svegli sono comportamenti da evitare per la salute degli occhi. Per correggere la miopia, oltre agli occhiali sono già da tanti anni a disposizione gli interventi con il laser.

Quando la miopia è in uno stato avanzato e i gradi persi sono molti il laser interviene a diminuirla notevolmente. Ma c’è un’altra tecnica innovativa che apre una nuova frontiera alla correzione della miopia: si tratta delle lenti ICL.

Lenti ICL: efficaci e sicure, correggono la miopia in modo sorprendente

Le lenti ICL, ovvero lenti intraoculari sono appunto lenti che vengono posizionate tra il cristallino e l’iride. Sono realizzate in un materiale, il collamero, che è morbido e sottile, altamente biocompatibile e pieghevole. Vengono inserite con un intervento semplice, in anestesia locale e in pochi minuti. Inoltre, l’anatomia dell’occhio non viene in alcun modo modificata. Si tratta anche di lenti reversibili, quindi possono essere eliminate se dovesse occorrere.

Con le lenti intraoculari la correzione della miopia, sia lieve che accentuata, è molto efficace e risolutiva. Riesce a correggere anche la miopia associata ad astigmatismo. Le ICL restano inalterate nel tempo e quindi non si va incontro a irritazioni o infiammazioni degli occhi. Gli effetti sono ottimi fin da subito. Dopo l’inserimento delle lenti la vista è immediatamente chiara e nitida.

Per quanto riguarda la fascia di età o la tipologia di persone per cui sono indicate questo tipo di lenti deve essere l’oculista a stabilire chi necessita di tale intervento e per chi possono essere più adatte. Per alcune persone ad esempio il laser può non essere indicato e quindi le lenti ICL si pongono come l’alternativa migliore. Si consdiera che l’età adulta e comunque prima che possano insorgere problemi come la cataratta sia la più indicata per l’introduzione delle ICL. Il costo medio approssimativo dell’impianto per un occhio è di 2500 euro.