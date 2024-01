Harry terrorizza la Royal Family: la nuova ‘minaccia’ è davvero preoccupante

Nuovo timore in vista per la famiglia reale inglese. Il principe Harry potrebbe avere in serbo ulteriori indiscrezioni da pubblicare in un altro libro di memorie. Cosa ci sarebbe di vero.

Sono passati circa quattro anni da quando il secondogenito di Re Carlo III e la compianta Lady Diana Spencer ha deciso di abbandonare il proprio ruolo ufficiale in seno alla famiglia reale inglese.

Il principe Harry, dopo aver sposato l’ex attrice Meghan Markle, è partito e ha messo su famiglia negli Stati Uniti. Attualmente vive in una villa lussuosissima a Montecito, in California. Fin qui non ci sarebbe nulla da recriminare se non fosse che la sua volontaria uscita di scena sia stata costellata da accuse, frecciatine e dichiarazioni al vetriolo che hanno infamato i suoi nobili parenti. Tutto è avvenuto in pompa magna tramite interviste rilasciate alla regina della televisione americana (Oprah Winfrey), documentari e un libro di memorie che porta la firma proprio del principe fuggiasco.

Harry non si placa: il principe potrebbe rilasciare un nuovo libro sulla Royal family

L’autobiografia di Harry (dal titolo “Spare) è stata rilasciata all’inizio del 2023 ed è stato il testo più venduto in Gran Bretagna. Ancora più recentemente è uscito il libro del biografo Omid Scobie dal titolo “End Game”, colmo di accuse feroci contro lo stesso Re Carlo e la principessa del Galles Kate Middleton.

La famiglia reale britannica ha motivo di temere che il principe Harry sia in procinto di pubblicare un nuovo libro. L’autore reale Robert Hardman ha affermato che il secondogenito del sovrano ha tralasciato (nella stesura della prima autobiografia) gran parte dei suoi ultimi anni in Inghilterra.

Non sarebbero contenuti, quindi, porzioni di eventi più recenti. In “Spare”, infatti, non si parla di argomenti importanti come il matrimonio con Meghan, la loro vita insieme e la partenza verso gli Stati Uniti.

Ciò potrebbe suggerire che potrebbe essere in cantiere un seguito, o forse che sarà la stessa Meghan Markle a scrivere le sue memorie a tempo debito. Per i reali inglesi potrebbe essere davvero un colpo duro da digerire.

I sudditi inglesi (e non solo) sono in attesa di un altro libro. Il titolo è “La nuova biografia, Carlo III: Nuovo Re. Nuova Corte. The Inside Story”. La data di rilascio è il 18 gennaio 2024.