Vodafone ‘distrugge’ i suoi clienti con nuovi aumenti: come cambieranno le tariffe

Brutte notizie in arrivo per molti clienti Vodafone che potrebbero a breve fare i conti con dei nuovi aumenti.

A breve il noto operatore telefonico potrebbe rimodulare i prezzi di alcune sue tariffe. Ma per quale motivo e a quanto ammonterebbero tali aumenti? Ecco le informazioni disponibili.

Ormai alla portata di tutti, lo smartphone rappresenta per molti, virtualmente, un prolungamento del proprio corpo. Non c’è momento della giornata in cui non si abbia in mano questo dispositivo per inviare foto oppure condividere un video. A partire dalle applicazioni di messaggistica istantanea fino ad arrivare ai social network, passando per telefonate e sms, d’altronde, lo smartphone permette di comunicare con chiunque desideriamo, in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo.

Una chiara dimostrazione di come si riveli essere uno strumento particolarmente utile a semplificare diverse operazioni della vita quotidiana, sia in ambito personale che in quello lavorativo. Peccato che per accedere alla maggior parte di tali servizi non sia sufficiente avere a portata di mano uno smartphone. Bensì è necessario affidarsi ad un operatore telefonico, in modo tale da poter avere la lineare per chiamare e navigare su internet.

Vodafone nuovi aumenti, come cambieranno le tariffe: cosa c’è da aspettarsi

Diverse le tariffe tra cui poter scegliere e cercare di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e, soprattutto, tasche. Proprio in tale ambito, purtroppo, potrebbero giungere pessime notizie per i clienti di un noto operatore che potrebbe a breve aumentare alcune tariffe.

Si tratta di Vodafone che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, potrebbe applicare degli aumenti fino a 1,99 euro al mese per diversi clienti. Alla base di tale decisione la necessità di effettuare nuovi investimenti per migliorare la qualità dei servizi proposti. Tale incremento andrebbe a coinvolgere sia le tariffe della rete fissa che quelle della rete mobile. Nel caso della Vodafone Family+ New, ad esempio, si potrebbe registrare un incremento dagli attuali 9,99 euro a quota 11,99 euro.

Al momento comunque, è importante sottolineare, si tratta solamente di voci. Non è dato per certo che Vodafone applicherà tali aumenti. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, inoltre, lo stesso operatore provvederà ad avvisare in modo tempestivo tutti i clienti interessati attraverso un’apposita comunicazione scritta. In questo modo i soggetti interessati potranno decidere se accettare le nuove condizioni contrattuali oppure valutare delle alternative. Non resta quindi che attendere e vedere se effettivamente l’operatore applicherà dei nuovi aumenti oppure si tratti di semplici voci.