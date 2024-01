Alessia Marcuzzi, così risorge dalle ceneri: la risposta agli haters è da Oscar

Continuano le frecciatine tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e un’inaspettata Alessia Marcuzzi: questa volta è il turno della conduttrice.

Non è certo un mistero che, ormai da qualche settimana, l’attenzione mediatica e soprattutto di tutti noi si sia concentrata su quella che è stata una vera e propria bomba lanciata da Belen Rodriguez. Come tutti noi ben sappiamo, infatti, la showgirl argentina ha deciso di finire il suo 2023 in modo senza dubbio più piccante e anche senza peli sulla lingua.

Insomma, per Belen Rodriguez è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle e, proprio per questo motivo, ha deciso di entrare nel nuovo anno in modo differente. E, soprattutto, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: peccato che, la maggior parte dei suoi segreti, riguardino proprio il suo matrimonio ormai finito con Stefano De Martino.

Così, tra una discussione con Antonino Spinalbese proprio tramite le storie di Instagram nella giornata di Natale e alcune verità scottanti sulle abitudini di Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha fatto ben intendere la partecipazione di un nome molto conosciuto nel mondo dello spettacolo: ovvero quello di Alessia Marcuzzi.

La risposta di Alessia Marcuzzi agli haters

Come tutti noi ben sappiamo, infatti, il 2023 è finito con un’intervista molto scottante rilasciata proprio dalla showgirl argentina: parlando a cuore aperto con Mara Venier, infatti, Belen Rodriguez ha spiegato le motivazioni della sua ormai definitiva rottura con Stefano De Martino, non mancando di citare tra le tante problematiche anche i numerosi tradimenti che ha subito nel corso del matrimonio. Subito la curiosità di tutti noi si è concentrata proprio su questi numerosi tradimenti e, in particolar modo, su un nome che la showgirl ha ben lasciato intendere.

Stiamo parlando proprio della conduttrice Alessia Marcuzzi, che solo qualche anno fa ha condotto L’Isola dei famosi con inviato proprio Stefano De Martino. E mentre Stefano De Martino preferisce il silenzio a questa vera e propria bufera di accuse e polemiche che gli stanno piovendo addosso, non si può certo dire lo stesso della nota conduttrice. La donna, infatti, dopo settimane di silenzi ha ora deciso di rispondere ai tanti haters che ormai affollano i suoi post.

Haters che non mancano di lanciare frecciatine e commenti, ma soprattutto allusioni proprio a questo suo presunto flirt con Stefano De Martino. Ed è proprio in risposta a una di queste allusioni, che Alessia Marcuzzi lascia la propria risposta: divertente, leggera ma che di certo non passa inosservata. Alla domanda se dunque si stesse preparando per incontrare l’ex ballerino, la conduttrice replica di essere invece in attesa di Bradley Cooper o Jude Law.