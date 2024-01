Coccole e tenerezze al Grande Fratello: le telecamere riprendono tutto, web in delirio

Dopo quattro mesi dalla prima puntata del Grande Fratello all’interno della casa alcuni concorrenti sembrano aver trovato l’anima gemella.

Lunedì 19 settembre 2023 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello. Tra le novità più importanti, c’è stata la convivenza, nella casa più spiata d’Italia, sia di personaggi famosi che di persone sconosciute. Si è infatti tornati alle origini mettendo insieme vip e non vip. A condurre, come sempre, c’è Alfonso Signorini mentre l’opinionista è la giornalista Cesara Buonamici che ha preso il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Protagonista indiscussa del Grande Fratello è stata, fino ad ora, Beatrice Luzzi. L’attrice, nota per aver interpretato il ruolo di Eva Bonelli nella soap di successo ‘Vivere‘, all’interno della casa ha stretto qualche amicizia. Ma sono diversi i concorrenti che nel corso delle puntate l’hanno nominata. Il pubblico però la sostiene sempre, votandola come preferita. Negli ultimi giorni poi ha dovuto abbandonare il reality, momentaneamente, a causa della perdita del padre.

Grande Fratello, coccole e carezze tra due concorrenti

L’ingresso di Mirko Brunetti ha invece creato dinamiche e un triangolo amoroso all’interno del reality. L’ex partecipante di Temptation Island ha visto, col passare delle settimane, entrare dalla porta rossa la sua ex Perla e la tentatrice Greta Rossetti. Con l’ultima le cose non sono andate nel verso giusto e dopo pochi mesi è arrivata la rottura. Mirko è stato poi eliminato al televoto proprio perché non ha saputo prendere una posizione sulle due donne, mostrandosi indeciso.

In casa sono così rimaste Greta e Perla, molto corteggiare dagli altri coinquilini. In particolare il rapporto tra Greta Rossetti e Vittorio sta subendo nelle ultime ore un’accelerazione. I due sono molto complici e come i fan più attenti hanno notato seguendo la diretta h24, si sono confidati a cuore aperto. Stesi sul letto, testa e testa, hanno parlato di qualsiasi argomento: passando da cose buffe e divertenti a cose più serie, come le loro relazioni e i primi incontri.

Greta ha confidato al giovane come si trovi a suo agio quando è con lui: “Tu fai bene al cuore. Sei un ragazzo puro, sei buono“. Notando come chiunque all’interno della casa una volta parlato con l’ingegnere sia più sereno e felice. Vittorio ha ricambiato i complimenti, sorridendo, e ringraziandola delle belle parole. Che stia nascendo una nuova coppia?