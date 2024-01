Il segreto dal Giappone per una vita lunga e felice. Dopotutto sono i più longevi al mondo

È giapponese il segreto per una vita lunga e felice. Scopri di quale si tratta e come metterlo subito in pratica.

Sognare una vita lunga e felice è del tutto naturale. Ciò nonostante non tutti riescono a mettersi in azione nel modo coretto per poter raggiungere un simile obiettivo. Per quanto le intenzioni siano importanti, infatti, il semplice desiderarlo non basta.

Agire per far sì che tutto si concretizzi è la scelta fondamentale da prendere nonché quella in grado di fare la differenza. Una cosa che i giapponesi sanno bene visto che sono i primi a metterla in atto. Stiamo parlando di Ikigai, ovvero il metodo che consente di ottenere (per davvero) una vita lunga e felice e che, come il nome stesso suggerisce, arriva dal Giappone.

Come funziona Ikigai, il metodo per una vita lunga e felice

Se si pensa alla popolazione più longeva al mondo, i Giapponesi sono senza alcun dubbio al primo posto. Dopotutto, abbiamo sentito parlare tutti, almeno una volta, dell’isola di Okinawa, nota anche come isola degli ultra centenari. È indubbio, quindi, che se si punta a una vita lunga e felice è indispensabile partire da chi sembra averne scoperto il segreto ormai da secoli, per metterla in pratica nel modo corretto.

Ed è proprio esplorando il modo di vivere dei giapponesi, o quantomeno di quelli con una lunga vita, che si arriva all’Ikigai. Un modo per raggiungere la felicità che si basa sull’avere uno scopo nella vita. In altre parole, avere un motivo per il quale alzarsi dal letto ogni mattina, basterebbe da solo ad aiutare ad avere una vita più felice e, quindi, più lunga. Ovviamente, per scopo, non intendiamo il puro dovere di andare a lavorare o di svolgere le mansioni domestiche ma qualcosa di più sottile e prezioso che sia in grado di nutrire l’anima.

D’altro canto, il termine stesso Ikigai nasce dall’unione delle parole Iki (vita) e Gai (valore). Cosa che porta allo step successivo che è appunto quello di capire qual è il proprio scopo nella vita. Una consapevolezza che si raggiunge lavorando su se stessi e mettendo in armonia corpo e mente. Il tutto al fine di mantenersi giovani attraverso una visione positiva della vita stessa.

Ma come fare a capire qual è il proprio scopo? Questo varia da persona a persona e può riguardare diverse aree che vanno da ciò che si ama fare, ad attività che si ritengono importanti per il mondo, a ciò che si sa fare bene e che fa sentire utili e, per finire, a qualcosa che appaghi non solo sul momento ma a lungo termine. In altre parole è importante mettere insieme amore, passione, missione, vocazione e in molti casi professione.

Si può quindi identificare un lavoro che si ama svolgere e che fa sentire speciali o anche solo un hobby da mettere in pratica dopo il lavoro ma che si ama fare al punto dal sentirsi vivi anche solo a pensarci. Ci si può dedicare a qualcuno che si ama e che trasmette emozioni positive o seguire un sogno che rende felici e che spinge ad alzarsi dal letto ogni mattina. Ciò che conta, insomma, oltre al mangiar bene e a svolgere attività fisica (altri elementi da non dimenticare che sono alla chiave della longevità di chi vive a Okinawa) è avere uno scopo che si ama e che fa sentire utili e vivi giorno dopo giorno. Una felicità che nasce da dentro e che aiuta a mantenersi giovani nello spirito e nel corpo.