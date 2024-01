Sbiancare i denti è possibile, ma sai cosa usano per farlo? Forse ti passerà la voglia

Puoi davvero sbiancare i tuoi denti: ma sei sicuro che ne valga la pena? Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo.

Quando apriamo i nostri social network siamo bombardati di foto che ritraggono modelli di bellezza al limite dell’essere umano. Siamo costantemente spinti verso una perfezione che non esiste nella realtà dei fatti: corpi magri e muscolosi, oppure magri ma con le giuste curve, capelli forti, lunghissimi, scintillanti, trucco perfetto e impeccabile, pelle eterea e di porcellana e denti bianchissimi che accecano. Ma siamo sicuri che davvero esista nella realtà qualcuno al mondo fatto in questo modo?

Credere davvero che sia quello il modello da raggiungere può spingerci a trovare soluzioni assurde e spesso e volentieri pericolose, se non direttamente dannose, senza pensare nemmeno alle conseguenze. Per esempio: hai mai provato a sbiancarti i denti? Certamente puoi farlo ed è possibile, ma a quale prezzo? Sai davvero che cosa si usa per gli sbiancamenti dentali? Forse dopo averlo saputo, non ti verrà più voglia di assomigliare ad un’immagine modificata sul web.

Come funziona davvero lo sbiancamento dei denti e perché, dopo averlo saputo, non lo vorrai più

Forse crediamo davvero che avere denti perfettamente bianchi in maniera innaturali che accecano chiunque ci chieda un sorriso, ma se per raggiungere questo canone di bellezza imposto ricorriamo a pratiche pericolose e dannose, dovremmo probabilmente rivedere le nostre priorità. Sentirsi obbligati e schiacciati dalle pressioni della società è normale, tutti ne subiamo le conseguenze, ma non per questo dobbiamo davvero farci del male pur di tentare di raggiungere una perfezione che non esiste.

Per sbiancare i denti molto spesso si utilizzano prodotti molto dannosi per lo smalto e per le gengive, che potrebbero portare a conseguenze davvero inaspettate e gravi per la bocca e la salute orale in generale. Negli ultimi tempi stanno andando a ruba metodi per sbiancamenti fai da te, come le whitening stripes, ovvero striscette sbiancanti da applicare direttamente in casa sui denti.

Sono presenti, all’interno delle strisce, livelli eccessivi di perossido di idrogeno che può causare ipersensibilità e danni allo smalto. Ne vale davvero la pena? Avere una corretta igiene orale è tutto ciò che vi serve per denti perfetti e, soprattutto, completamente naturali.