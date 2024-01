Bevi poca acqua? Non te lo dice quasi nessuno, ma ecco cosa rischi: massima attenzione

Bevi sempre troppa poca acqua? Forse dovresti sapere che cosa stai davvero rischiando: è più grave di quello che pensi.

Abbiamo tutti quell’amico che ci rimprovera sempre perché beviamo troppo poco. Che ci ricorda continuamente l’importanza di una corretta idratazione, che ci fa notare sempre che non abbiamo bevuto da tutto il giorno, che non abbiamo toccato acqua e ci ammonisce sulle conseguenze che questo nostro comportamento potrebbe avere sul nostro futuro. Può essere fastidioso se siamo i diretti interessati, ma sappiate che ha totalmente ragione il vostro amico e forse dovreste ascoltarlo di più.

Bere troppo poco è generalmente considerato un comportamento sbagliato e poco salutare. Ma siamo sicuri di sapere esattamente perché dovremmo bere la corretta quantità di acqua ogni giorno? Sappiamo davvero che cosa rischiamo se ci continuiamo a dimenticare di portarci dietro bottiglie e borracce e ci ricordiamo solo la sera di non aver toccato acqua tutto il giorno? Forse dovresti smettere di mandare avanti questo comportamento parecchio malsano.

Cosa rischi davvero se non bevi abbastanza acqua: le conseguenze per la salute sono gravissime

L’acqua è vita. E questa non è soltanto una frase fatta che funziona piuttosto bene, è la pura verità. Senza acqua non potremo vivere ed ecco perché i sintomi di una scarsa idratazione sono davvero parecchio evidenti. Non puoi proprio scappare: devi bere di più! Non a tutti viene facile e naturale bere abbastanza acqua ma ne va davvero della tua salute e non dovresti assolutamente dimenticarti di idratarti correttamente.

Rischi su tutti i fronti, se non bevi abbastanza: la tua pelle invecchierà prima, i tuoi occhi diventeranno secchi e irritati, soffrirai di stitichezza per la mancanza di acqua nelle feci, sarai stanco e spossato senza sapere il perché, farai fatica a concentrarti e avrai costantemente mal di testa. E questo soltanto sul breve termine, ma sul lungo termine le conseguenze sono ancora più preoccupanti.

L’idratazione ha a che fare con quasi l’interezza del nostro organismo: dal midollo spinale, alle articolazioni, agli organi interni, il tutto deve essere idratato correttamente. Dovrete bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, di regola, ma potete chiedere al vostro medico di fiducia di indicarvi la quantità corretta per te, a seconda del vostro stile di vita e delle vostre condizioni di salute.