Elisabetta Canalis, finalmente svelato il suo segreto di bellezza: la forma è perfetta per un motivo

Elisabetta Canalis non ha un fisico perfetto per pura casualità: dietro alla sua bellezza c’è un segreto che è stato finalmente rivelato.

Avere un fisico perfetto e in forma è uno dei desideri di tantissime donne e sui social è molto facile riuscire a trovare persone che abbiano delle forme perfette e scolpite, e in genere dietro a ciò si nasconde un segreto.

Riuscire ad avere un fisico tonico e in forma è un insieme di tanti diversi aspetti, ma vi è una componente fondamentale che è in grado di fare la differenza e li rende un corpo molto più proporzionato e forte, ed è proprio su questa componente che Elisabetta Canalis si è basata per poter costruire il fisico che la caratterizza adesso, e che tutti i suoi follower ammirano e per il quale si complimentano. Perché già non la seguisse costantemente, invece, basta dare una rapida occhiata alla sua pagina di Instagram per vedere quanto impegno Elisabetta impieghi per mantenere la sua forma fisica e quale sia quindi il suo segreto per avere un corpo tanto tonico e invidiabile.

Il segreto di Elisabetta Canalis: ecco come ha ottenuto questa fisico

Per scoprire quale sia sul segreto basta andare nella sua pagina di Instagram (@littlecrumb_) e scorrere tra i post e Irina che ha pubblicato, e si può vedere subito qual è la sua arma avvincente per avere questo fisico.

Ciò a cui Elisabetta si dedica con particolare attenzione all’attività fisica e in particolar modo alla palestra, in cui segue diversi corsi e svolge svariate attività, tra cui l’allenamento a corpo libero. In alcuni post infatti si può vedere il suo allenamento in combattimento a corpo libero, uno sport che brucia un sacco di calorie e al tempo stesso rinforza tutti i muscoli.

Dall’altro lato invece si dedica con pazienza alla palestra utilizzando anche i grandi attrezzi, e si può vedere che mantiene una certa costanza nell’allenamento, eseguendo esercizi anche abbastanza stancanti solo a vedersi. Allenandosi così intensamente e conducendo uno stile di vita sano quindi Elisabetta è riuscita a ottenere e mantenere il suo fisico tonico e longilineo e proprio di pochi giorni fa è l’ultimo allenamento che ha pubblicato, in cui si può vedere che allena le gambe con delle alzate laterali e dei pesetti alle caviglie per rendere il tutto ancora più difficile e intenso, oltre che ovviamente allenandosi nel combattimento a corpo libero.