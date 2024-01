Il segreto per vivere più a lungo lo rivela uno studio inglese: basta farlo tutti i giorni

In questo articolo parliamo di un segreto per vivere di più, come spiega un interessante studio inglese. Sarà sufficiente fare questo ogni giorno.

Nel corso del tempo la ricerca del segreto della longevità è stata una delle cose che ha accomunato maggiormente l’essere umano.

L’essere umano ha sempre voluto sapere se ci fosse una formula magica che potesse consentirgli di vivere per l’eternità o di poter allungare i suoi anni di esistenza. Sono tantissime le leggende che vi sono in merito e la ricerca si è estesa fino ai giorni nostri. Ad oggi, effettivamente l’età media degli uomini è di gran lunga superiore, rispetto ai secoli precedenti. Eppure, vogliamo sapere se possiamo vivere ancora di più, ma soprattutto ancor meglio.

In effetti, vivere solamente più a lungo non avrebbe alcun senso, se la qualità della vita fosse pessima. Immaginiamo, infatti, di arrivare fino a 110 anni, ma di non poter godere di alcun piacere del vivere, in quanto pieni di problemi di salute. Non sarebbe propriamente ciò che desideriamo, piuttosto vorremmo poter vivere a lungo e in piena salute, potendo godere appieno di tutti i piaceri della vita. A quanto pare, il segreto ci viene svelato proprio da uno studio inglese, che promette di farci vivere più a lungo, se facciamo questo ogni giorno.

Vivere più a lungo: ecco come, facendo questa cosa tutti i giorni

Grazie a uno studio inglese, sembrerebbe che la formula segreta per vivere a lungo sia stata svelata e che si tratti di qualcosa di molto più semplice, rispetto a quello che potremmo immaginare.

Tutto ciò che dobbiamo fare, infatti, è salire le scale ogni singolo giorno. Un gesto davvero semplicissimo, ma che sarebbe di vitale importanza nella lotta ai problemi cardiovascolari. Per stare meglio, basterebbe salire almeno 50 scalini al giorno: una cifra che ci permetterebbe di ridurre i rischi cardiovascolari e allo stesso tempo contribuirebbe all’allungamento della nostra vita. Si tratta della teoria sostenuta da Shigeaki Hinohara, un medico giapponese morto all’età di 105 anni.

Facendo 50 scalini al giorno, infatti, andremo a diminuire la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari del 20%, indipendentemente dalla predisposizione individuale alla patologia. Comprendiamo bene l’importanza di questa scoperta, in quanto proprio questo tipo di patologie costituisce una delle principali cause di decessi e di mortalità a livello globale. Gli esperti, dunque, consigliano di preferire sempre le scale all’ascensore, in modo tale da favorire la salute del nostro cuore.