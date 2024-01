Dieta dimagrante inefficace? Colpa della disinformazione: tre convinzioni completamente errate sugli alimenti

Non riesci proprio a dimagrire nonostante la dieta? Forse hai dei preconcetti sbagliati sugli alimenti: elimina la disinformazione.

Nessuno dice che dimagrire sia facile, ma è sicuramente più facile se si hanno le informazioni giuste per farlo Tutti noi siamo bombardati ogni giorno da pubblicità sui social e in televisione di prodotti dimagranti, modelli da seguire, cibi apparentemente sani, light, fit, e healthy come termini preferiti di chiunque. Parrebbe di stare in una società che davvero tiene al mangiare sano. Ma la verità è che la disinformazione sull’argomento è veramente tanta e troppa perché si possa dimagrire davvero in maniera definitiva.

Se si hanno preconcetti sbagliati sugli alimenti che dovrebbero aiutarci a dimagrire, infatti, non possiamo davvero pensare di perdere peso e di iniziare la nostra vita più sana e più salutare. Informarsi è importante ed eliminare tutte quelle disinformazioni che spesso abbiamo acquisito riguardo cibo fit, alimentazione sana e dieta in generale. Ecco le 3 fake news più comuni sull’alimentazione che non ti permettono di dimagrire.

3 concetti sull’alimentazione che credi veri e che ti impediscono, in realtà, di dimagrire

I nutrizionisti inorridiscono quando, aprendo qualsiasi social, si ritrovano pubblicizzati come “fit” e “healthy” prodotti che magari non lo sono affatto. E noi, che non siamo esperti certamente, ci caschiamo in pieno lamentandoci poi del fatto che facciamo fatica a perdere peso. Non c’è dubbio che facciamo fatica, se poi seguiamo i consigli sbagliati! Allora sicuramente basta seguire questi 3 preconcetti totalmente falsi sul cibo che crediamo salutare.

1. Alimenti “light”

Non sempre gli alimenti che hanno scritto “light” sulla confezione sono davvero più salutari per noi. Anche perché con l’idea che siano più leggeri, tendiamo a mangiarne una quantità eccessiva rispetto alla versione tradizionale dello stesso prodotto.

2. Basta con queste gallette!

Pensare che le gallette di riso o di mais siano più salutari del pane potrebbe portarti più svantaggi di quello che credi. Il pane è sempre preferibile e fa ingrassare soltanto se consumato in quantità eccessive.

3. Meglio l’olio o il burro?

Spesso pensiamo che sia meglio consumare un dolce fatto con l’olio rispetto ad uno fatto con il burro. Falso! Il burro ha meno calorie rispetto all’olio e non è da demonizzare, come nessun tipo di cibo tra l’altro. La parola chiave è sempre “moderazione”. Basterà davvero poco per riuscire a perdere peso in modo semplice.