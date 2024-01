Valentina Ferragni nuovo look, il retroscena dietro il color castano: la tecnica (segreta) venuta fuori solo ora

Il nuovo look di Valentina Ferragni ha fatto perdere la testa a tutti, dietro il color castano però c’è un trucco, l’influencer svela la tecnica utilizzata.

Nei giorni scorsi per partecipare ad un evento Valentina Ferragni ha deciso di stravolgere il suo look e si è mostrata come mai prima d’ora. Cosa ha fatto? Ha detto addio alla sua splendida chioma bionda ed è apparsa con i capelli castani, i suoi affezionati e tantissimi fan hanno subito approvato il cambiamento.

In qualsiasi modo decide di mostrarsi la favolosa influencer riesce sempre a catturare piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Nota inizialmente per essere la sorella della più famosa Chiara Ferragni col tempo si è fatta conoscere meglio e il suo seguito è aumento sempre di più, oggi sul suo profilo Instagram conta ben 4,6milioni di follower. Questi impazziscono per lei e non perdono occasione per farle notare quanto sia spettacolare e super sensuale, i suoi post fanno sempre il boom di complimenti e like. Puntuali arrivano anche le critiche, lei però cerca di non dar peso a tutte le cattiverie che scrivono sotto i suoi post.

Nei mesi scorsi si è ritrovata al centro di critiche e polemiche anche per via della sua sfera sentimentale, il nuovo fidanzato è più giovane di lei e gli haters non perdono occasione per fare spiacevoli battute. La differenza d’età però per Valentina Ferragni e Matteo Napoletano non è affatto un problema e sui social si mostrano sempre più complici e innamorati, la loro relazione procede a gonfie vele.

Valentina Ferragni diventa castana, ai fan svela il trucco del suo nuovo look

Tramite post e Instagram stories la meravigliosa influencer ha mostrato ai suoi tantissimi fan il suo nuovo look e ha chiesto il loro parere. Lei ha detto di amare moltissimo il colore castano e ha ammesso che quando si è guardata non ha provato uno strano effetto.

Ai suoi seguaci ha rivelato che non si tratta di un vero cambio look, ma solo di un cambiamento temporaneo, non ha però nascosto che sta pensando di farlo davvero perché le è piaciuto molto. Non appena è tornata in hotel ha chiacchierato un po’ con i suoi affezionati follower e ha svelato la tecnica usata per passare dal biondo al castano.

Valentina Ferragni ha fatto sapere che per creare il look castano ha utilizzato uno spray della L’Oréal, come si usa? Si spruzza sui capelli asciutti e la chioma prende momentaneamente il colore scelto. Di certo è un’ottima idea per coloro che vogliono vedersi ogni tanto diversi senza però stravolgere davvero il loro look.