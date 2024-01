Rai, annuncio bomba: tutto vero, il clamoroso ritorno diventa realtà

Incredibile decisione della Rai! Sono rimasti tutti senza parole perché l’annuncio è davvero clamoroso.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diverse rivoluzioni all’interno della Rai. A Via Mazzini sono stati cambiati i vertici, come capita sempre quando arriva un nuovo governo, ma sembra che i risultati non siano stati esaltanti, almeno fino ad ora. Per fortuna, ci sono alcuni programmi che stanno portando avanti la baracca, riuscendo a compensare dei flop, più o meno annunciati. È il caso di un programma andato in onda all’inizio di gennaio, capace di sbancare l’Auditel.

I vertici della Rai sono rimasti senza parole perché nessuno avrebbe scommesso un euro su un risultato del genere. C’era un discreto ottimismo, ma i dati di ascolto hanno mostrato dei picchi impossibili da pronosticare alla vigilia della messa in onda. Per questo motivo, la Rai ha annunciato che il programma continuerà ad andare in onda, anche se, in un primo momento, non era previsto un seguito. Ecco qual è il programma che ha avuto un grande successo all’inizio di gennaio.

Rai: il Rischiatutto ancora in onda a marzo. Ecco quando

Il 3 gennaio è andato in onda il Rischiatutto, una edizione moderna dello storico programma televisivo condotto da Mike Bongiorno tra il 1970 e il 1974. Questo programma prevedeva una serie di domande che consentivano ai concorrenti di andare avanti nel quiz, scegliendo degli argomenti disponibili su un tabellone elettronico. Il 3 gennaio è andata in onda una puntata per celebrare lo storico Rischiatutto ed ha ottenuto dei dati davvero incredibili.

Il Rischiatutto ha ottenuto il 28% di share ed i vertici della Rai hanno deciso di continuare con la programmazione a marzo. Per il momento è stato deciso di mandare in onda il programma soltanto per due serate, ma è possibile che la trasmissione venga inserita in maniera fissa nel tabellone della prossima stagione. Alla conduzione ci sarà sempre Carlo Conti, ma sono previsti ospiti importanti, proprio come è già successo in occasione della puntata del 3 gennaio.

C’è chi parla di una possibile collocazione al sabato sera, ma la sfida con C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, spaventa i vertici Rai. Inoltre, bisogna considerare che il quiz è un genere che difficilmente ottiene grandi risultati in prima serata il sabato sera, quindi è possibile che il programma vada in onda al centro della settimana, di mercoledì o di giovedì.