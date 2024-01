Chiara Ferragni nuova casa, anche il bagno è lussuosissimo: il dettaglio non sfugge, cosa c’è nella toilette

Avete mai visto il bagno di Chiara Ferragni? Ha un dettaglio lussuosissimo proprio a poca distanza dalla doccia. Una casa da sogno.

Chiara Ferragni in questo periodo è sulla bocca di tutti. L’influencer è finita nel registro degli indagati per tre casi di presunta truffa aggravata, che riguardano operazioni di beneficienza mascherate da promozione commerciale. Prima la vicenda Balocco che ha imbarazzato la fashion blogger, poi c’è finita dentro con le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e poi con la bambola Trudy. La celebrità digitale è attenzionata anche per altre vicende simili, come con l’Oreo.

Insomma, un periodo proprio difficile per l’influencer, che non ha fatto in tempo a gioire per essere entrata in possesso con la sua famiglia del suo nuovo attico a City Life. Il mega appartamento, dal valore di 3 milioni di euro, è grande circa 800 metri quadrati e c’è proprio di tutto. I Ferragnez hanno lussi che pochi possono permettersi, a partire dal cinema privato, una palestra, diversi salotti, compreso quello dei bimbi, cabine armadio, per non parlare dei bagni personali.

Chiara Ferragni, spunta la foto del bagno extralusso

Proprio a fine anno, poco prima che scoppiasse il caso pandori Pink Christmas, i Ferragnez avevano traslocato dal loro attico, situato in uno dei grattacieli poco vicini dalla loro nuova abitazione. La loro vecchia casa, dove Chiara Ferragni e la famiglia vivevano in affitto, è tornato sul mercato a 35mila euro al mese. Il loro ex appartamento non è nulla in confronto al nuovo, quanto comodità e lusso.

L’influencer ha mostrato quasi tutto della sua nuova casa, ma un dettaglio inedito è stato pubblicato soltanto di recente. La Ferragni ha voluto mostrare uno dei suoi bagni, che si affaccia su un balcone. Il suo nuovo bagno ha un color marmo giallino e la doccia guarda appunto sulla vetrata e questo rende ancora più romantico e lussuosa la stanza. Chiara Ferragni è molto fiera della sua nuova casa e di ciò che ha costruito, anche se ormai molte persone non sopportano più la sua ricchezza ostentata, dopo i casi finiti alla Procura.

Nonostante ciò la donna è tornata a postare, mostrando anche diversi outfit costosi, uno dei quali dalla cifra di 6.000 euro. La vicenda dei pandori ha travolto i Ferragnez, ma loro sperano di poter riacquistare credibilità davanti all’opinione pubblica. Sarà un percorso lungo, perché difficilmente gli ex fan traditi dimenticheranno.