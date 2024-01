L’influencer più discussa allarga la famiglia: il nome scelto fa già discutere

Nuovo fiocco nella casa di una delle influencer più amate: per Chiara Nasti, infatti, arriva il momento di allargare la famiglia

È senza dubbio tra le influencer più seguite, chiacchierate ma proprio per questo anche spesso criticate del nostro panorama: Chiara Nasti, infatti, comincia a girare sui social giovanissima e sin da subito riesce a crearsi una solida fan base con i racconti e gli scatti delle sue giornate. Un passatempo che, come possiamo facilmente immaginare, col tempo per lei è diventato un vero e proprio lavoro.

Al punto tale che ad oggi Chiara Nasti è tra le influencer più in voga ai nostri occhi e soprattutto anche tra le prime ad aver cominciato ormai anni fa questo nuovo percorso. In un certo senso, infatti, ai più grandicelli di noi sembrerà quasi di conoscerla da sempre e proprio per questo motivo non possiamo fare a meno di seguire le evoluzioni della sua vita.

Da semplice ragazza che condivideva la propria vita sui social, infatti, Chiara Nasti col tempo è cresciuta. E, sempre senza mai perdere il contatto con la propria fan base, ha cominciato a diventare adulta: a innamorarsi, a costruire una famiglia e ad accogliere nuovi arrivi.

Chiara Nasti incinta, il nome fa discutere

La giovane si è sposata con Mattia Zaccagni, calciatore e padre del suo primo figlio, ovvero Thiago, nel corso della scorsa estate. E ora, mamma per la seconda volta, Chiara Nasti non manca di condividere le fasi della sua seconda gravidanza e anche i suoi pensieri in merito con i follower. Così, nel corso dei suoi pomeriggi, l’influencer napoletana risponde alle domande e curiosità dei suoi follower proprio in merito a questo nuovo arrivo che allargherà la sua famiglia.

Nonostante non sia ancora a conoscenza del sesso del nuovo arrivo, Chiara Nasti non nasconde di aver già cominciato a pensare a dei possibili nomi. Confessa, inoltre, di avere un presentimento secondo cui anche il suo secondo figlio sarà un maschietto, ma non per questo esclude la possibilità di poter accogliere un fiocco rosa. Proprio per questo motivo, e forse anche con un po’ di speranza, comincia anche a pensare a dei possibili nomi da femminuccia.

Peccato che, proprio le sue opzioni, facciano non poco discutere i suoi follower e in generale chi la segue sui social, proprio per l’atipicità dei nomi scelti. Insomma, non si può dire che l’influencer non sappia come distinguersi dopottutto. Chiara Nasti, infatti, vorrebbe chiamare la propria bambina Barbie, ma ben consapevole di non incontrare l’approvazione di nessuno, è ben contenta anche di optare per nomi come Jennifer o ancora Kimberly.