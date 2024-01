Ecco il profumo più buono che tu abbia mai usato finora in casa: delicato e persistente, ti invidieranno tutti

Per il benessere della casa è importante anche dargli un profumo invidiabile. Scopriamo qual è la fragranza più delicata e persistente da utilizzare.

Dare un buon profumo alla casa non è solamente questione di estetica, ma può avere degli impatti significativi sulla propria vita quotidiana. Un ambiente profumato può arrivare ad influenzare positivamente il tuo umore, andando a creare una sensazione di comfort e relax.

Ovviamente una casa che profuma è più accogliente anche per gli ospiti, visto che può dare un immediato feedback positivo. L’odore è strettamente legato alla pulizia. Avere una casa che profuma bene spesso significa anche eliminare eventuali cattivi odori derivanti da cucina, rifiuti o altri fattori.

Diversi profumi possono creare delle atmosfere diverse. Ad esempio lavanda e vaniglia possono generare del relax, mentre agrumi e menta possono rigenerare una persona donando freschezza e vitalità. Una buona gestione degli odori casalinghi potrebbe avere un effetto positivo anche sulla gestione dello stress e dell’ansia. In pochi però sanno qual è la giusta fragranza da utilizzare all’interno della propria casa. Oggi vedremo un profumo che non solo è buono ma è anche delicato e persistente. Potrai far invidia a tutti coloro che visiteranno casa tua.

Profumo più buono da utilizzare in casa: questa è la fragranza che fa per te

Tornare a casa e avere l’impatto con un ambiente profumato è un lusso apprezzato da tutti. Adesso se non sapete che profumo utilizzare a darvi una mano ci pensa la tiktoker Jessica May che ha deciso di condividere tre consigli ecologici a dir poco preziosi. Proprio questi vi aiuteranno a mantenere la casa profumata senza ricorrere all’utilizzo di quelli che possono essere prodotti nocivi.

Il primo consiglio è arrivato per far profumare il piano cottura che potrebbe essere intriso degli odori delle pietanze, nonostante le accortezze che tutti possono utilizzare. Per eliminare ogni tipo di cattivo odore il consiglio è semplice, visto che basta semplicemente utilizzare un deodorante naturale. Per farlo non dovrai fare altro che mettere in una pentola un limone tagliato a fette sottili, qualche rametto di rosmarino, un cucchiaio di chiodi di garofano e due tazze d’acqua. Portate a ebollizione a fiamma bassa senza coperchio per circa mezz’ora. Il vapore profumato contribuirà a neutralizzare gli odori persistenti.

Successivamente la tiktoker ha rivelato anche come rimuovere gli odori dal bidone dei rifiuti. Questa può essere una vera e propria battaglia anche a causa dei residui organici in decomposizione. Eppure la soluzione non è di certo impossibile da applicare. Infatti non dovrete fare altro che pilore il fondo del contenitore con bicarbonato di sodio. Grazie a questo prodotto sarà possibile assorbire gli odori. Per avere una protezione extra sarà possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale. La scelta più consigliata in tal senso è l’olio essenziale di melaleuca.

Infine grazie a Jessica May è possibile anche deodorare il lavandino della cucina, fonte di cattivi odori a causa dei residui di cibo. Jessica quindi suggerisce di pulire e deodorare il lavandino andando ad utilizzare un limone e del bicarbonato. Mezzo limone cosparso con bicarbonato funge da spugna per pulire il lavandino. Ad eliminare il calcare e a rendere la superficie brillante ci penserà proprio l’acido citrico del limone, mentre il bicarbonato avrà il compito di assorbire l’umidità. Grazie a questi consigli la vostra casa sarà profumata quanto mai prima.