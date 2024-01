Milly Carlucci ha deciso: Teo Mammuccari farà parte della famosa giuria

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha deciso che Teo Mammuccari dovrà esserci: ecco la nuova idea di Milly Carlucci

Impossibile non conoscere Milly Carlucci. La conduttrice, infatti, vanta la conduzione dello show più longevo di Rai 1, Ballando con le Stelle ma, nella sua carriera, ha spaziato molto, concentrandosi soprattutto sull’intrattenimento da prima serata. Ora che Ballando con le Stelle si è concluso, sta già pensando a un nuovo progetto.

Fino all’anno scorso, una volta concluso l’impegno con la pista da ballo di Rai 1, Milly Carlucci solitamente si dedicava a Il Cantante Mascherato, programma che però quest’anno è stato messo in pausa. La conduttrice ha quindi dovuto progettare un nuovo show e, a quanto si sa oggi, sembra che Teo Mammuccari ci sarà.

Milly Carlucci, ecco il nuovo progetto: Teo Mammuccari ci sarà

Teo Mammuccari è uno degli showman più chiacchierati della televisione italiana. Eclettico, ironico e a volte troppo pungente, c’è chi lo ama e chi invece non lo può vedere. Dopo l’addio al programma de Le Iene, nell’ultimo periodo è stato al centro dei gossip soprattutto per la sua partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle, dove spesso si è lasciato andare a discussioni anche molto profonde con la giudice Selvaggia Lucarelli. Ora che il programma è finito, ecco in quale nuovo progetto lo coinvolgerà Milly Carlucci.

Secondo BubinoBlog, il nuovo programma di Milly Carlucci sarà una sorta di talent show che vedrà al centro il talento, declinato però in diverse forme. Elemento essenziale una giuria VIP di alto livello, pronta a valutare le esibizioni dei concorrenti. Tra i nomi potrebbero esserci quelli di Simona Ventura, Wanda Nara e Teo Mammuccari, tutti e tre ex concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e, nel caso di Wanda Nara, anche vincitrice.

Al momento si tratta solo di ipotesi e non c’è alcuna certezza in merito alla natura del programma e ai giudici che lo caratterizzeranno. Sicuramente, però, Milly Carlucci metterà in piedi un programma articolato e che rispecchi i gusti del pubblico, che lei conosce molto bene e che quindi sa soddisfare a pieno. Se siete curiosi in merito a questo nuovo progetto, continuate a seguirci e a leggere le ultime notizie in merito! Di sicuro qualcosa in pentola sta già bollendo.