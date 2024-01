Grande Fratello, grossa figuraccia per Rosy Chin: l’ha fatto davanti alle telecamere, fan disgustati

Rosy Chin, dopo aver adottato un certo comportamento, è stata molto criticata dal popolo del web. Ecco cosa ha fatto in cucina.

Fin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello, è stata Rosy Chin a occuparsi della cucina. La donna, che nella vita lavora come chef, ha monopolizzato i fornelli. Ha cercato di deliziare i concorrenti con le sue creazioni culinarie, però, il pubblico ha notato qualcosa che non gli è piaciuto affatto.

Di recente, le accuse verso la donna sono aumentate. In particolare, ha subito molte critiche a causa di azioni che hanno disgustato gli spettatori. L’argomento, emerso anche in passato, dopo l’ultimo evento, ha assunto ancora maggiore rilevanza. Potrebbe avere delle ripercussioni reali anche sulla sua professione.

GF 2023, Rosy Chin finisce nel mirino: il suo comportamento in cucina fa scaldare gli animi

Rosy Chin ama cucinare. Nella vita, è una chef affermata e ha deciso di portare questo aspetto di sé anche nella Casa del Grande Fratello 2023. Gli spettatori, in un primo momento, hanno mostrato grande curiosità nei confronti delle sue abilità culinarie. Adesso, però, tutto è cambiato. La concorrente è stata aspramente insultata per il suo modo di fare. In particolare, è finita nell’occhio del ciclone per via della scarsa attenzione verso le norme igieniche.

L’inquilina ha fatto qualcosa in grado di sollevare le polemiche più disparate. Durante l’accaduto era presente anche Stefano Miele. La diretta interessata era intenta a cuocere delle patatine. A un certo punto, alcune di esse sono cadute a terra. Il suo compagno di avventura le ha raccolte per buttarle nella spazzatura, ma lei ha deciso di rimetterle all’interno della pentola per friggerle insieme alle altre. Sul cibo, stando al parere di alcuni utenti, si sarebbero addirittura depositati dei capelli.

Sicuramente, si tratta di un comportamento da non imitare. È vero che la cottura aiuta a eliminare batteri e sporcizia, però, per una persona che lavora in un ristorante, non è una mossa auspicabile. Anche in passato, furono sollevate questioni simili. È inutile dire che potrebbero esserci delle conseguenze importanti anche sulla sua professione. Nessuno vuole andare a mangiare in un posto dove non vengono rispettate le linee guida base per il trattamento degli alimenti.

Rosy Chin non è apparsa affatto preoccupata. Al contrario, ha continuato a ridere senza sosta. Anche Marco Maddaloni e Anita Olivieri non hanno considerato grave il suo gesto: “Nooo ma friggono, dai chi se ne frega sciacquale non le ha viste nessuno“.